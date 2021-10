Por sentirse discriminadas, las jugadoras que iban a participar del Campeonato Estañol de pádel decidieron no ser parte del mismo.

Vientos de cambio, como corresponde. Afín a los tiempos que corren, en España, la meca del pádel, las jugadoras dijeron basta y se plantaron. El Campeonato de España Absoluto de pádel de 2021, que se disputa en Madrid, sólo tendrá jugadores, solo hombres, luego del pronunciamiento de las mujeres quienes afirmaron sentirse, cuanto menos, discriminadas.

La decisión se dio casi al mismo momento de iniciarse los partidos preliminares (se juega del 24 al 31 de octubre) cuando trascendió que a determinados jugadores (hombres) se les ofreció una retribución económica extra por su mera participación.

Si bien los premios iban a ser iguales para los ganadores y las ganadoras, esta inyección económica extra no fue propuesta a ninguna mujer. La Federación Española de Pádel (FEP), por su parte, expuso “desconocimiento de los hechos” y señaló que había delegado la organización del evento en una empresa privada. Se trata de Urban Event, que ofreció un plus de 5.000 euros por participar a algunos jugadores (los top españoles) que desde un tiempo atrás habían advertido que no iban a participar pero que, finalmente, sí lo hicieron.

En este sentido, las jugadoras lo consideraron una discriminación y por ello tomaron la decisión de no jugar. “Este modo de actuar supone incurrir en prácticas que faltan el respeto y la consideración a las jugadoras de pádel y son contrarias al principio de igualdad. Comportamientos ajenos a los valores y principios del deporte priven al pádel, a todos los que apoyan este deporte, y a los aficionados, de su participación en este campeonato”, detallaron las jugadoras. Por ello, el torneo, que repartiría 30.000 euros como premio tanto a mujeres como a hombres, contará únicamente con un cuadro masculino. Para ellas, y con razón, la supuesta igualdad en los premios que se había anunciado finalmente “no era tal”.

Patty Llaguno, una de las jugadoras de pádel integrante de la Asociación que tomó la decisión de no ser parte, afirmó al diario ABC: “El deporte femenino ha sufrido mucho por todos los lados y, por eso, esta vez, las jugadoras vamos a ir de la mano de la asociación para dar firmeza y fuerza a nuestra voz. Hemos decidido que esta situación no podía ser, que era un desprecio inasumible y que no queríamos ya ningún tipo de compensación”.

Esta situación derivó en la renuncia del CEO de Urban Event, la empresa privada que quedó a cargo de la organización del evento. Se trata de Pedro San Román, ex jugador profesional, quien se presentó para hablar con las jugadoras las afectadas y manifestó su dimisión delante de ellas. “Quiero manifestar mi pesar por el malestar que un error organizativo ha provocado en el grupo de jugadores y jugadoras participantes y ofrecerles mis más sinceras disculpas. Como responsable de la organización, me hago cargo del pesar que ha generado en los/as deportistas la oferta de incentivos económicos por participación ofrecidos a determinados jugadores. El único propósito de esta medida era asegurar la participación de los jugadores de mayor ranking y así incrementar aún más el atractivo y la visibilidad del torneo. Esta iniciativa ha sido entendida como un agravio comparativo por el resto del grupo de jugadores participantes, lo que asumo directamente como un error de la organización y, por ello, pido disculpas a todas las personas y entidades afectadas, en primer lugar a jugadores y jugadoras, los verdaderos protagonistas de este deporte”, intentó explicarles en una carta.

Y exoneró a la Federación Española de Pádel: “La FEP ha estado al margen de este tema, surgido exclusivamente en el ámbito organizativo y quiero pedir disculpas a la institución porque esta práctica atenta contra el principio del deporte en igualdad que marca su actividad. Debo asumir la responsabilidad en el error organizativo que hemos cometido vulnerando el criterio de paridad en el reparto de premios económicos en el Campeonato de España de Pádel y presentar mi dimisión como máximo responsable de la organización del torneo. Así se lo he transmitido a Ramón Morcillo, presidente de la Federación Española de Pádel, como también a las instituciones y patrocinadores que están colaborando con el torneo”.

La FEP recogió el guante y emitió un comunicado: “La Federación Española de Pádel quiere expresar su rechazo absoluto respecto a los comentarios y declaraciones que están apareciendo en diversos medios de comunicación sobre el trato no igualitario para jugadores y jugadoras en el XXXVII Campeonato de España de Pádel (CEP) que se celebrará esta semana en el Wizink Center de Madrid".

"La FEP tiene definido un tratamiento igualitario de la competición masculina y femenina del CEP que se traduce en un reparto de 60.000 euros de forma igualitaria entre los cuadros masculino y femenino, distribución equitativa de los horarios de juego y las sedes, dedicación del mismo tiempo de retransmisión a las dos modalidades y, en general, un tratamiento escrupulosamente respetuoso con el cumplimiento de los principios que sustentan un deporte en igualdad de condiciones entre hombres y mujeres… la Federación Española de Pádel, desde el respeto a la libertad de cada jugadora de acudir a la competición, mantiene su decisión de continuar con la competición femenina que comienza este próximo jueves en el Wizink Center…”.