A partir de este viernes 10 y hasta el domingo 12 de diciembre, tienes una oportunidad única para disfrutar de un fin de semana plagado del mejor deporte. ¿Quieres ver a Lionel Messi en un clásico con PSG por la Ligue 1, disfrutar de otros partidos del fútbol europeo o ver quién será el nuevo campeón de la Fórmula 1? Si eres de México, Perú, Chile o Colombia, ahora tienes la oportunidad de hacerlo y de forma gratuita.

Para disfrutar de todos estos eventos deportivos y mucho más, Star+ nos hace un gran regalo: este fin de semana se podrá acceder a la plataforma sin cargo ni limitaciones. Así podrás disfrutar de lo mejor de los eventos deportivos de ESPN en vivo, así como también de su amplia biblioteca de películas, series y producciones originales.

Todas las nuevas suscripciones a la plataforma de streaming podrán disfrutar de este Star+ Pase Libre entre el viernes 10 de diciembre a las 12:00 AM y hasta el domingo 12 de diciembre a las 11:59 PM (horario local). Así, serán tres días gratuitos donde podrás seguir al instante de todo lo que acontece en el mundo deportivo gracias a Star+.

Este fin de semana, Lionel Messi y todas las estrellas de PSG recibirán en el Parque de los Príncipes a Mónaco en uno de los partidos más destacados de la Ligue 1 y de toda Europa. La gran oferta deportiva se extiende también a la gran definición por el título de la Fórmula 1. Lewis Hamilton y Max Verstappen llegan empatados a la última fecha y todo se definirá en el Gran Premio de Abu Dhabi para conocer al nuevo campeón de esta apasionante temporada. No es lo único porque también habrá acción de las artes marciales mixtas con la UFC 269 donde se enfrentarán Charles Oliveira ante Dustin Poirier. Y para completar, podrás disfrutar de los mejores partidos de la NFL como son los duelos entre los Green Bay Packers de Aaron Rodgers ante los Chicago Bears, y los Tampa Bay Buccaneers de Tom Brady ante Buffalo Bills.

Star+ también nos permite disfrutar del mejor contenido en cuanto a cine y series. Este fin de semana se estrenará la nueva serie de comedia 'Nasdrovia' y llega el penúltimo episodio de la gran serie de suspenso 'Chucky'. También podrás disfrutar de los recientes estrenos de las nuevas temporadas de 'Love, Victor', 'Duncaville' y 'Solar Opposites', que se suman a 'This is Us', 'The Walking Dead' y 'Los Simpson'. Y si quieres disfrutar de una gran película, puedes disfrutar de la comedia 'Free Guy', así como de las mejores producciones originales realizadas integramente en América Latina.