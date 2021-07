El racismo en el deporte ha sido uno de los grandes problemas que persisten con el paso de los años, y han sido muchas las estrellas que se han visto afectadas. Recientemente, figuras del fútbol como Marcus Rashford y Jadon Sancho fueron atacados por errar los penales en la final de la Eurocopa. Ahora, el medallista olímpico británico, Mo Farah ha salido a quejarse en una entrevista con la BBC.

Mo Farah, medallista de oro de los Juegos Olímpicos de Río en los 5.000 y 10.000 metros, rechazó los ataques racistas en contra de los jugadores de la Selección de Inglaterra tras la final de la Eurocopa. La estrella de atletismo apuntó contra las redes sociales como parte del problema de la discriminación en el mundo del deporte.

Dura crítica a las redes sociales

El campeón de atletismo consideró que el uso de redes sociales y el anonimato de las mismas han empeorado la situación con el racismo. "Parece que está empeorando, en mi opinión. En mi época no había tantas redes sociales. He recibido algunos mensajes impactantes. Los he borrado, he bloqueado usuarios, he ido a reportar... Luego, al revisar el informe y no se ha hecho nada, no pasa nada".

El británico hizo un llamado a las empresas, solicitando que los usuarios sean identificables para acabar con el racismo. "Las empresas de redes sociales deben hacer mucho más, deben rendir cuentas de lo que la gente hace. Cuando un usuario se registre, deberían solicitar pasaporte, licencia de conducir, su dirección, para que automáticamente esté allí".

Fuente: Getty

Mo Farah ausente en Tokio

Desafortunadamente, una lesión en el tobillo llevó a Mo Farah a quedar 20 segundos por debajo de la marca olímpica mínima en el Campeonato Británico de Atletismo. Por este motivo, el veterano y medallista en 2016 y 2012 no formará parte de la delegación de Reino Unido en los Juegos Olímpicos de Tokio, que inician este 23 de julio.