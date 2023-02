A exactos 534 días para el inicio de los Juegos Olímpicos de París 2024 (del 26 de julio al 1 de agosto de 2024), el Comité Organizador reveló esta mañana el nuevo diseño y los 62 pictogramas de los deportes. La nueva identidad visual de los Juegos Olímpicos busca encarnar la elegancia francesa, a partir de una estética atrevida sumada al simbolismo de las calles adoquinadas que ofrecen los paisajes urbanos galos.

Con la premisa de representar la riqueza y la diversidad de Francia, el nuevo diseño emplea los colores azul, rojo, verde y violeta. Todos colores que representan la diversidad y el espíritu del eslogan de París 2024: “Games Wide Open” (“Juegos abiertos de par en par”).

Por su parte, los 62 pictogramas de París 2024 buscan elevarse como una “insignia de honor”. Para eso, los convirtió en un escudo de armas detrás del cual se esconde a la vez una disciplina deportiva, una familia, con orgullo, con valores.

En suma, una tribu que representará, no solo una disciplina deportiva, sino una comunidad. Así, cada uno de los 62 escudos está compuesto por tres elementos: un eje de simetría, una representación del terreno y un elemento de acción distintivo del deporte ilustrado.

Los pictogramas “son un medio de expresión por derecho propio y cumplen estos objetivos", explicó Tony Estanguet, presidente de París 2024. “Durante los Juegos, permiten a personas de más de 200 nacionalidades encontrar su camino en el corazón de un país cuya lengua o códigos no conocen. A lo largo de los años, los pictogramas se han convertido en una parte integral del aspecto de los Juegos”, contó. Y agregó: “Con su diseño particularmente estilizado y colorido, estos escudos también contribuirán a acercar el mundo del deporte y la cultura, en el espacio público, al ofrecerse a los ojos del mayor número posible de gente”.

Tras elegir a Marianne como emblema de los próximos Juegos Olímpicos y el gorro frigio como mascota, el famoso pavimento de las calles de París se convirtió en un elemento central para el nuevo diseño de los Juegos de 2024.

Si los elegantes adoquines de París fueron una de las características de la vida urbana francesa desde la Antigüedad y estuvieron presentes en la Ciudad de la Luz desde la Edad Media, ganaron aún más terreno a partir del siglo XX con la expansión del tráfico motorizado.

Por eso, París 2024 tomó ese emblemático símbolo parisino y lo convirtió en una parte integral del nuevo diseño, representando una parte tangible e intangible del patrimonio de Francia. En ese sentido, Julie Matikhine, Directora de Marca de París 2024, detalló que “los Juegos son para toda Francia, y por todo el país puedes ver las piedras pavimentadas en las calles”. Y sumó: “Los Juegos se verán en cada una de estas piedras del pavimiento, ya sea en ciudades anfitrionas o simplemente celebrando los Juegos vistiendo los colores de la imagen de París 2024”.

Pictogramas, un poco de historia:

Usados con frecuencia en la señalización vial, los pictogramas ayudan a conducirse entre espacios y a encontrarlo todo —desde el baño hasta una cafetería— sin tener que preocuparse por traducir una sola palabra. Pero fueron los Juegos Olímpicos los verdaderos responsables de popularizar estos diseños que, con el correr de las distintas ediciones de estas citas deportivas globales, se convirtieron en un clásico.

Desde Tokio 1964, los pictogramas fueron introducidos a gran escala, a partir de que el Comité Olímpico Internacional (COI) entendió la necesidad práctica de comunicarse visualmente con una gran cantidad de atletas y espectadores a nivel global.

Sin embargo, los de Tokio 1964 no fueron los primeros Juegos Olímpicos que emplearon ilustraciones para comunicarse con una audiencia internacional. Los organizadores de Estocolmo 1912 y París 1924 ya habían puesto en marcha esta idea en su momento, pero sus ilustraciones resultaron ser muy complicadas y no lograron comunicar con claridad como sí ocurrió con los pictogramas de Tokio 1964. Los diseñadores de los Juegos de 1964 ayudaron a revolucionar la idea de los pictogramas creando símbolos que pudieran usarse sin confusión de manera no verbal.

Luego de Tokio 1964, además de crear un logo o una mascota, los diseñadores de cada edición de los Juegos Olímpicos también se enfrentaron al reto de generar una versión nueva y fresca de los pictogramas previos. Si bien los pictogramas son ilustraciones sencillas, estas imágenes también tienen el potencial de comunicar mucho más que conceptos básicos.