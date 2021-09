El duelo de cuartos de final de Wimbledon ante el polaco Hubert Hurkacz fue la última presentación de Roger Federer en las canchas de tenis. El suizo disputó aquel encuentro a principios de julio y luego debió someterse a una nueva cirugía en su rodilla.

En 2020, Federer se había realizado otras dos operaciones en su rodilla, pero la lesión volvió a presentarse en la temporada 2021. Es por eso que se está tomando la recuperación con calma y avisó que no se va a apurar para regresar al circuito ATP.

El poseedor del récord de Grand Slams ganados, con 20, junto a Novak Djokovic y Rafael Nadal, se presentó este fin de semana en Boston en el marco del torneo de exhibición Laver Cup y habló con el extenista Jim Courier sobre su situación. "Fue un proceso difícil tomar esa decisión, solo porque ya tuve un par de cirugías de rodilla el año pasado", explicó.

Y luego dio detalles de cómo será el camino al regreso, adelantando que no será este año: "Primero tengo que caminar de nuevo correctamente, correr correctamente y luego hacer los pasos laterales y todo el trabajo de agilidad y luego, finalmente, tengo que volver a la cancha de tenis. Pero me llevará unos meses más y luego veremos cómo van las cosas en algún momento el año que viene. Tengo que tomarme mi tiempo. No quiero apresurarme a nada en este momento".

Mientras se espera por el regreso de Federer, en la Laver Cup triunfó Europa con un contundente 14-1 ante Resto del Mundo. Medvedev, Tsitsipas, Zverev, Rublev, Berrettini y Ruud formaron parte del equipo del viejo continente, mientras que Auger-Aliassime, Shapovalov, Shwartzman, Opelka, Isner y Kyrgios representaron a las demás regiones.