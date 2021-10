Queda poco tiempo para que una nueva edición de los combates importantes a desarrollarse en el octágono más famoso del mundo se ponga en marcha. En esta oportunidad, la UFC presenta el UFC Vegas 38 de la nueva edición del UFC Fight Night con lo que va a ser una gran pelea estelar, el cual protagonizarán Thiago Santos vs. Johnny Walker. Todo se podrá mirar EN VIVO desde Sudamérica y Estados Unidos por ESPN+. Además, se transmitirán EN DIRECTO para México por FOX Sports 2 y FOX Sports 3, mientras que se podrán seguir desde cualquier país a través de UFC Fight Pass.

Santos, de 37 años, arriba a la pelea con el objetivo de reponerse, ya que fue superado en sus últimas tres presentaciones. En primera instancia, perdió con Jon Jones el 6 de julio de 2019. Más tarde, cayó ante Glover Teixeira, el pasado 7 de noviembre, y contra Aleksandar Rakic, el último 6 de marzo. Por lo tanto, Marreta llega con un registro de 21 victorias y nueve derrotas.

Walker, por su parte, realizó su última actuación el 19 de septiembre de 2020, cuando superó a Ryan Spann y finalizó una racha de dos derrotas consecutivas (ante Nikita Krylov y Corey Anderson). Por lo tanto, el luchador, de 29 años, regresa a la actividad con la esperanza de mejorar su historial personal, que cuenta con 18 triunfos y cinco caídas.

+Así pelea Thiago Santos

+De esta manera llega Johnny Walker

Cartelera completa

Estelares

- Peso semipesado: Thiago Santos vs. Johnny Walker

- Peso mediano: Kevin Holland vs. Kyle Daukaus

- Peso welter: Alex Oliveira vs. Niko Price

- Peso mediano: Misha Cirkunov vs. Krzysztof Jotko

- Peso gallo femenino: Aspen Ladd vs. Macy Chiasson

- Peso ligero: Alexander Hernandez vs. Mike Breeden

Preliminares

- Peso ligero: Joe Solecki vs. Jared Gordon

- Peso mosca femenino: Antonina Shevchenko vs. Casey O'Neill

- Peso gallo femenino: Bethe Correia vs. Karol Rosa

- Peso ligero: Jamie Mullarkey vs. Devonte Smith

- Peso pluma masculino: Douglas Silva de Andrade vs. Gaetano Pirrello

- Peso gallo femenino: Shanna Young vs. Stephanie Egger

- Peso gallo masculino: Alejandro Perez vs. Johnny Eduardo

Thiago Santos vs. Johnny Walker: ¿cuándo y a qué hora ver el UFC Fight Night?

La pelea Thiago Santos vs. Johnny Walker se llevará a cabo HOY, sábado 2 de octubre, en el UFC Apex de Las Vegas, por el UFC Vegas 38 de la nueva edición del UFC Fight Night.

Horario por país de las estelares

Argentina: 20:00

Bolivia: 19:00

Brasil: 20:00

Chile: 20:00

Colombia: 18:00

Ecuador: 18:00

España: 01:00 (domingo 3 de octubre)

Estados Unidos: 16:00 PT y 19:00 ET

México: 18:00

Paraguay: 19:00

Perú: 18:00

Uruguay: 20:00

Venezuela: 19:00

Horario por país de las preliminares

Argentina: 17:00

Bolivia: 16:00

Brasil: 17:00

Chile: 17:00

Colombia: 15:00

Ecuador: 15:00

España: 22:00

Estados Unidos: 13:00 PT y 16:00 ET

México: 15:00

Paraguay: 16:00

Perú: 15:00

Uruguay: 17:00

Venezuela: 16:00

Thiago Santos vs. Johnny Walker: ¿cómo ver el combate por el UFC Fight Night?

El combate principal y el resto de las peleas de la jornada se podrán ver EN VIVO en Sudamérica y Estados Unidos a través de ESPN+. Además, se transmitirán EN DIRECTO para México por FOX Sports 2 y FOX Sports 3, mientras que se emitirán por DAZN 2 para España. También se podrán seguir desde cualquier país a través de UFC Fight Pass.