Mientras Argentina cruza los dedos pensando en poder contar con Lionel Messi en los Juegos Olímpicos de París 2024, algunos de sus rivales empiezan a igualmente ponerse a convocar diversas piezas claves para conseguir el oro en la capital francesa. Barcelona prestará jugadores a una selección española donde nombres como Lamine Yamal o Pau Cubarsí son pretendidos por La Roja. Es uno de los grandes rivales de Javier Mascherano y los suyos por la medalla en agosto.

La Real Federación Española de Fútbol (RFEF) trabaja por quedarse con ambas joyas del conjunto culé. Se esperan que ambas vayan a la Eurocopa de Naciones con la selección mayor, pero las dudas existen alrededor de si deben viajar a Paris en pleno final de la próxima pretemporada de Barcelona. Mundo Deportivo confirma los nombres que Xavi y Joan Laporta prestarán a La Roja para luchar con Argentina y Francia por la corona. No viajan salvo sorpresa Lamine Yamal y Cubarsí.

¿Por qué? Pues porque se pretende evitar justamente lo que le ocurriese a Pedri años atrás. Aquella temporada donde el volante cumplió entre torneos a nivel de clubes, Juegos Olímpicos y Eurocopa más de 70 partidos en una temporada le sigue pasando factura en lo físico. Barcelona no quiere correr riesgos con dos joyas que en una entidad con serias dificultades para fichar en verano, se apoyará como nunca en La Masia. Las gestiones con la RFEF darán sus frutos salvo giro de 180 grados. Pero entonces, ¿Quiénes van?

Se apunta a Eric Garcia en primer lugar. El zaguero cedido por Barcelona en Girona volverá al club en verano y a la espera de novedades en cuanto a su futuro. Se espera que pueda decir presente en los Juegos Olímpicos de París 2024 al tener solo 23 años. Una pieza clave para la defensa de España y que sería acompañado por el volante Fermín López. Solamente una de momento sorpresiva convocatoria para la Eurocopa cambiaría la hoja de ruta en este sentido.

Lamine Yamal y Pau Cubarsí en un encuentro con Barcelona: IMAGO

“No sería algo lógico ir a las dos porque al final desde que he empezado se ha tratado de que no se me cargue y juegue demasiado y no tendría sentido ir a las dos”. Fueron las palabras del propio Lamine Yamal sobre esa posibilidad de ir a París 2024 después de la Eurocopa de Alemania. En Mundo Deportivo solo hablan de problemas para Barcelona en caso de que España no supere la fase de grupos del torneo de selecciones que inicia el 14 de junio en Múnich.

Las fechas de los Juegos Olímpicos de París

La cita del COI se llevará las miradas de todos entre el 24 de julio y el 10 de agosto. Solo cuatro días antes del inicio de la próxima edición de LaLiga y con Barcelona no pudiendo dar pretemporada a sus hombres. ¿Dónde se juega? Concretamente en París por el Parque de Los Príncipes, Burdeos, Lyon, Marsella, Nantes, Niza y Saint-Étienne.

¿Messi juega los Juegos Olímpicos?

“Hablé con Leo (Messi) y le hemos hecho la invitación para que nos acompañe en los Juegos Olímpicos, quedamos en volver a hablar. Todavía queda tiempo para los JJOO y todavía queda la Copa América, no es fácil”, palabras del propio Javier Mascherano sobre la posibilidad de ver a La Pulga en París 2024. España empieza a moverse.