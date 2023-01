Mientras la invasión rusa continúa en Ucrania, Volodymyr Zelensky, el presidente del país atacado por Vladímir Putin y sus adláteres, denunció la “hipocresía” dispensada por el Comité Olímpico Internacional (COI) en su idea de readmitir a los deportistas rusos y bielorrusos a las distintas competiciones clasificatorias, a un año y medio de los Juegos Olímpicos de París 2024.

Si bien, el COI consideró que “a ningún deportista se le puede privar de competir en razón de su pasaporte”, Zelensky invitó a Thomas Bach, máxima autoridad olímpica, a visitar Bajmut, uno de los puntos más calientes de la guerra con Rusia. “No existe la neutralidad en una guerra como ésta. Y ya sabemos cómo las tiranías intentan utilizar el deporte al servicio de sus intereses ideológicos. Es obvio que cualquier bandera neutral de los atletas rusos está manchada de sangre”, expresó Zelensky, en un video subido a sus redes sociales. Y añadió: “No podemos sino sentirnos decepcionados por las declaraciones del actual jefe del Comité Olímpico Internacional. He hablado con él varias veces y todavía no me ha dicho cómo piensa proteger el deporte de la propaganda de guerra si reincorpora a los atletas rusos a las competiciones internacionales”.

El pedido del presidente de Ucrania exige, en rigor, mantener la exclusión de los deportistas rusos y bielorrusos. Una postura opuesta a la nueva idea del COI de permitir la reintegración de los atletas rusos bajo una bandera neutral en los próximos Juegos Olímpicos de París 2024. Por ello, Zelensky invitó a Bach “a Bakhmut para que vea con sus propios ojos que la neutralidad no existe”.

Incluso, en los últimos días, el presidente de Ucrania mantuvo una conversación con su par galo, Emmanuel Macron, al que le aseguró que “los atletas de Rusia no deben tener espacio” en las Olimpiadas rumbo a París 2024.

Posible boicot ucraniano a París 2024:

En línea con los dichos de Zelensky, el ministro de Juventud y Deporte de Ucrania, Vadym Guttsait afirmó que en su país considerará la posibilidad de boicotear los Juegos de París 2024 si el COI admite la participación de los atletas rusos y bielorrusos.

“El Comité Ejecutivo del Comité Olímpico Nacional de Ucrania decidió iniciar consultas con las federaciones deportivas nacionales sobre un posible boicot a los Juegos Olímpicos de París en 2024 en caso de que se permita la participación de los atletas rusos y bielorrusos”, escribió Guttsait en su cuenta de Facebook.

“¡No puede haber acuerdos con representantes de países terroristas! ¡Mientras haya una guerra en nuestro país, continuaremos con la política de sanciones contra los atletas rusos y bielorrusos!”, señaló y admitió que los ucranianos harán “todo lo posible para evitar que los atletas rusos y bielorrusos participen en competiciones internacionales, incluso bajo una bandera neutral o bajo cualquier condición”.

En las últimas horas, el COI, según confirmó titular de Deportes ucraniano, envió cartas a todos los Comités Olímpicos Nacionales y federaciones deportivas con esta solicitud. “Espero que ahora todas las federaciones, atletas y todo el mundo civilizado presten atención a esto, y no tengamos que recurrir a medidas extremas”, esgrimió.