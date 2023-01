El Comité Olímpico Internacional evalúa dejar participar a los deportistas rusos y bielorrusos. La respuesta de Rusia no se hizo esperar y tildó la idea de "inadmisible".

A un año y medio de los Juegos Olímpicos de París 2024 y con las oportunidades de clasificarse en marcha, el Comité Olímpico Internacional (COI) propouso que los deportistas rusos y bielorrusos puedan volver a disputar las distintas competiciones internacionales. En su visión, deberían poder hacerlo bajo bandera neutral y si cumplen algunas condiciones como “no haber apoyado de forma activa la guerra de Ucrania”.

El conflicto bélico que inició Rusia hace poco más de un año derivó en la suspensión provisional de los deportistas rusos y bielorrusos por parte del COI. Con ello, varios de los mejores exponentes del deporte mundial se vieron impedidos de competir por tiempo indeterminado.

Ahora, en un nuevo capítulo de política y deporte, algo que el COI siempre dijo (y dice) no querer mezclar, recomendó la readmisión de los deportistas rusos y bielorrusos en las competiciones internacionales bajo bandera neutral y si cumplen una serie de condiciones, entre ellas “no haber apoyado de forma activa la guerra de Ucrania”.

En ese sentido se refirió la Junta Ejecutiva del COI presidida por el alemán Thomas Bach, al considerar que “a ningún deportista se le puede privar de competir en razón de su pasaporte”. Para esta nueva medida, el COI tuvo en cuenta el ejemplo de los Juegos Olímpicos de Barcelona 1992, en los que deportistas por entonces yugoslavos pudieron competir como independientes sin representar a su país, dado que su nación era objeto de sanciones internacionales por la Guerra de los Balcanes.

Además, el COI recalcó que los deportistas rusos y bielorrusos readmitidos deberán mostrar el cumplimiento irrestricto del código antidopaje y, en este sentido, serán sometidos a test individuales para cotejar que compitan bajo los cánones actuales del deporte limpio.

El COI, en cambio, mantiene firme su decisión de no permitir ni avalar que se disputen competencias en Rusia o Bielorrusia, aliado estratégico de Vladímir Putin y sus adláteres.

La respuesta de Rusia:

Ante la propuesta del COI, la respuesta de Rusia no tardó en llegar. Para el ministro de Deportes de Rusia, Oleg Matitsin, resulta “inadmisible” la decisión de recomendar la readmisión de los deportistas rusos y bielorrusos en las competiciones internacionales bajo bandera neutral y si cumplen una serie de condiciones, entre ellas “no haber apoyado de forma activa la guerra de Ucrania”.

En una entrevista en el canal de Telegram de su cartera, Matitsin declaró que “consideramos inadmisible establecer para los deportistas condiciones especiales que no se corresponden con la Carta Olímpica, con los principios de la igualdad y la justicia”. Y agregó: “La política no puede ni debe mezclarse con el deporte, no hay lugar para especulaciones sobre la operación militar especial. Para nuestros deportistas representar a la patria es un honor y motivo de orgullo. Siempre ha sido así”.

Para el Ministro de Deportes ruso la “presión exterior” le permitió a Rusia valorar su propios recursos y hacer todo lo posible por fortalecer el deporte nacional. “Somos un país autosuficiente, de grandes tradiciones deportivas, que ha demostrado su capacidad de organizar grandes acontecimientos deportivos internacionales, que fueron valorados positivamente también por el COI”, sostuvo Matitsin.

Con todo esto, un nuevo capítulo se abre en ese oceáno que une política y deporte. En el medio, claro, los deportistas quedan y quedarán rehenes de un tironeo incesante.