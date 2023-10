Aunque fue una semana repleta de acción con respecto al deporte, el fin de semana tendrá aún más cantidad de eventos. Prepárate para vivir tres días a puros partidos, con enormes definiciones y clásicos en las mejores competencias del planeta.

En el fútbol, las ligas domésticas coparán nuevamente la agenda, con los encuentros más destacados de Europa, América e incluso la Liga Saudí, aunque la final de la Copa Sudamericana se llevará buenas miradas. Pero también habrá buenos eventos en otras disciplinas, como básquetbol, tenis, béisbol o fútbol americano.

La NBA está en marcha nuevamente y la seguidilla de partidos de los próximos días será uno de los grandes atractivos de este fin de semana. Además, se jugará la final del Mundial de rugby, también con el duelo por el tercer puesto en el que participarán Los Pumas

AGENDA VIERNES 27 DE OCTUBRE

El viernes será el puntapié inicial de las principales ligas, que darán inicio a una nueva fecha. El encuentro por el tercer puesto en el Mundial de rugby entre Argentina e Inglaterra será uno de los platos fuertes en una jornada en la que arrancará también la final de la MLB y habrá 11 duelos de NBA.

LaLiga

⚽ Girona vs. Celta de Vigo: Star+, DirecTV, Sky HD, GOL Play, Movistar+, DAZN LaLiga

🇦🇷 🇨🇱 🇵🇾 🇺🇾 16:00 hs | 🇧🇴 🇻🇪 🇺🇸 ET 15:00 hs | 🇨🇴 🇪🇨 🇵🇪 14:00 hs | 🇲🇽 🇺🇸 CT 13:00 hs | 🇺🇸 PT 12:00 hs | 🇪🇸 21:00 hs

Ligue 1

⚽ Clermont vs. Niza: Star+, DAZN, Fanatiz, beIN Sports

🇦🇷 🇨🇱 🇵🇾 🇺🇾 16:00 hs | 🇧🇴 🇻🇪 🇺🇸 ET 15:00 hs | 🇨🇴 🇪🇨 🇵🇪 14:00 hs | 🇲🇽 🇺🇸 CT 13:00 hs | 🇺🇸 PT 12:00 hs | 🇪🇸 21:00 hs

Premier League

⚽ Crystal Palace vs. Tottenham: ESPN, Star+, Claro, GUIGO, Paramount+, Csport.tv, Telemundo, Universo, NBC Sports

🇦🇷 🇨🇱 🇵🇾 🇺🇾 16:00 hs | 🇧🇴 🇻🇪 🇺🇸 ET 15:00 hs | 🇨🇴 🇪🇨 🇵🇪 14:00 hs | 🇲🇽 🇺🇸 CT 13:00 hs | 🇺🇸 PT 12:00 hs | 🇪🇸 21:00 hs

Serie A

⚽ Genoa vs. Salernitana: ESPN, Star+, Paramount+, Movistar+, beIN Sports

🇦🇷 🇨🇱 🇵🇾 🇺🇾 15:45 hs | 🇧🇴 🇻🇪 🇺🇸 ET 14:45 hs | 🇨🇴 🇪🇨 🇵🇪 13:45 hs | 🇲🇽 🇺🇸 CT 12:45 hs | 🇺🇸 PT 11:45 hs | 🇪🇸 20:45 hs

Bundesliga

⚽ Bochum vs. Mainz: Star+, ESPN, Sky HD, Movistar+

🇦🇷 🇨🇱 🇵🇾 🇺🇾 15:30 hs | 🇧🇴 🇻🇪 🇺🇸 ET 14:30 hs | 🇨🇴 🇪🇨 🇵🇪 13:30 hs | 🇲🇽 🇺🇸 CT 12:30 hs | 🇺🇸 PT 11:30 hs | 🇪🇸 20:30 hs

Liga Profesional Saudí

⚽ Al Hilal vs. Al Ahli: Zapping Sports, DAZN, Fox Sports

🇦🇷 🇨🇱 🇵🇾 🇺🇾 15:00 hs | 🇧🇴 🇻🇪 🇺🇸 ET 14:00 hs | 🇨🇴 🇪🇨 🇵🇪 13:00 hs | 🇲🇽 🇺🇸 CT 12:00 hs | 🇺🇸 PT 11:00 hs | 🇪🇸 20:00 hs

Torneo Clausura – Colombia

⚽ Atlético Huila vs. Independiente Santa Fe: Win Sports Online, Win Sports+, ViX

🇦🇷 🇨🇱 🇵🇾 🇺🇾 20:00 hs | 🇧🇴 🇻🇪 🇺🇸 ET 19:00 hs | 🇨🇴 🇪🇨 🇵🇪 18:00 hs | 🇲🇽 🇺🇸 CT 17:00 hs | 🇺🇸 PT 16:00 hs | 🇪🇸 01:00 hs

⚽ Tolima vs. Unión Magdalena: Win Sports Online, Win Sports+, ViX

🇦🇷 🇨🇱 🇵🇾 🇺🇾 22:10 hs | 🇧🇴 🇻🇪 🇺🇸 ET 21:10 hs | 🇨🇴 🇪🇨 🇵🇪 20:10 hs | 🇲🇽 🇺🇸 CT 19:10 hs | 🇺🇸 PT 18:10 hs | 🇪🇸 03:10 hs

Liga Pro – Segunda Fase – Ecuador

⚽ Libertad vs. Gualaceo: Star+, GolTV

🇦🇷 🇨🇱 🇵🇾 🇺🇾 21:00 hs | 🇧🇴 🇻🇪 🇺🇸 ET 20:00 hs | 🇨🇴 🇪🇨 🇵🇪 19:00 hs | 🇲🇽 🇺🇸 CT 18:00 hs | 🇺🇸 PT 17:00 hs | 🇪🇸 02:00 hs

Torneo Apertura – Liga MX

⚽ Necaxa vs. Pumas UNAM: ViX, TUDN, Televisa

🇦🇷 🇨🇱 🇵🇾 🇺🇾 22:00 hs | 🇧🇴 🇻🇪 🇺🇸 ET 21:00 hs | 🇨🇴 🇪🇨 🇵🇪 20:00 hs | 🇲🇽 🇺🇸 CT 19:00 hs | 🇺🇸 PT 18:00 hs | 🇪🇸 03:00 hs

Torneo Clausura – Paraguay

⚽ Tacuray vs. General Caballero: DGO, DirecTV, Tigo Sports

🇦🇷 🇨🇱 🇵🇾 🇺🇾 19:30 hs | 🇧🇴 🇻🇪 🇺🇸 ET 18:30 hs | 🇨🇴 🇪🇨 🇵🇪 17:30 hs | 🇲🇽 🇺🇸 CT 16:30 hs | 🇺🇸 PT 15:30 hs | 🇪🇸 00:30 hs

ATP 500 de Basilea

🎾 Partidos de cuartos de final: ESPN, Star+, Movistar+, Tennis TV

🇦🇷 🇨🇱 🇵🇾 🇺🇾 09:00 hs | 🇧🇴 🇻🇪 🇺🇸 ET 08:00 hs | 🇨🇴 🇪🇨 🇵🇪 07:00 hs | 🇲🇽 🇺🇸 CT 06:00 hs | 🇺🇸 PT 05:00 hs | 🇪🇸 14:00 hs

ATP 500 de Viena

🎾 Partidos de cuartos de final: ESPN, Star+, Movistar+, Tennis TV

🇦🇷 🇨🇱 🇵🇾 🇺🇾 09:00 hs | 🇧🇴 🇻🇪 🇺🇸 ET 08:00 hs | 🇨🇴 🇪🇨 🇵🇪 07:00 hs | 🇲🇽 🇺🇸 CT 06:00 hs | 🇺🇸 PT 05:00 hs | 🇪🇸 14:00 hs

NBA – Temporada regular

🏀 Charlotte Hornets vs. Detroit Pistons: League Pass, NBA TV, Star+, DirecTV

🇦🇷 🇨🇱 🇵🇾 🇺🇾 20:00 hs | 🇧🇴 🇻🇪 🇺🇸 ET 19:00 hs | 🇨🇴 🇪🇨 🇵🇪 18:00 hs | 🇲🇽 🇺🇸 CT 17:00 hs | 🇺🇸 PT 16:00 hs | 🇪🇸 01:00 hs

🏀 Memphis Grizzlies vs. Denver Nuggets: League Pass, NBA TV, Star+, DirecTV

🇦🇷 🇨🇱 🇵🇾 🇺🇾 20:00 hs | 🇧🇴 🇻🇪 🇺🇸 ET 19:00 hs | 🇨🇴 🇪🇨 🇵🇪 18:00 hs | 🇲🇽 🇺🇸 CT 17:00 hs | 🇺🇸 PT 16:00 hs | 🇪🇸 01:00 hs

🏀 Atlanta Hawks vs. New York Knicks: League Pass, NBA TV, Star+, DirecTV

🇦🇷 🇨🇱 🇵🇾 🇺🇾 20:30 hs | 🇧🇴 🇻🇪 🇺🇸 ET 19:30 hs | 🇨🇴 🇪🇨 🇵🇪 18:30 hs | 🇲🇽 🇺🇸 CT 17:30 hs | 🇺🇸 PT 16:30 hs | 🇪🇸 01:30 hs

🏀 Boston Celtics vs. Miami Heat: League Pass, NBA TV, Star+, DirecTV

🇦🇷 🇨🇱 🇵🇾 🇺🇾 20:30 hs | 🇧🇴 🇻🇪 🇺🇸 ET 19:30 hs | 🇨🇴 🇪🇨 🇵🇪 18:30 hs | 🇲🇽 🇺🇸 CT 17:30 hs | 🇺🇸 PT 16:30 hs | 🇪🇸 01:30 hs

🏀 Cleveland Cavaliers vs. Oklahoma City Thunder: League Pass, NBA TV, Star+, DirecTV

🇦🇷 🇨🇱 🇵🇾 🇺🇾 20:30 hs | 🇧🇴 🇻🇪 🇺🇸 ET 19:30 hs | 🇨🇴 🇪🇨 🇵🇪 18:30 hs | 🇲🇽 🇺🇸 CT 17:30 hs | 🇺🇸 PT 16:30 hs | 🇪🇸 01:30 hs

🏀 Chicago Bulls vs. Toronto Raptors: League Pass, NBA TV, Star+, DirecTV

🇦🇷 🇨🇱 🇵🇾 🇺🇾 21:00 hs | 🇧🇴 🇻🇪 🇺🇸 ET 20:00 hs | 🇨🇴 🇪🇨 🇵🇪 19:00 hs | 🇲🇽 🇺🇸 CT 18:00 hs | 🇺🇸 PT 17:00 hs | 🇪🇸 02:00 hs

🏀 San Antonio Spurs vs. Houston Rockets: League Pass, NBA TV, Star+, DirecTV

🇦🇷 🇨🇱 🇵🇾 🇺🇾 21:00 hs | 🇧🇴 🇻🇪 🇺🇸 ET 20:00 hs | 🇨🇴 🇪🇨 🇵🇪 19:00 hs | 🇲🇽 🇺🇸 CT 18:00 hs | 🇺🇸 PT 17:00 hs | 🇪🇸 02:00 hs

🏀 Dallas Mavericks vs. Brooklyn Nets: League Pass, NBA TV, Star+, DirecTV

🇦🇷 🇨🇱 🇵🇾 🇺🇾 21:30 hs | 🇧🇴 🇻🇪 🇺🇸 ET 20:30 hs | 🇨🇴 🇪🇨 🇵🇪 19:30 hs | 🇲🇽 🇺🇸 CT 18:30 hs | 🇺🇸 PT 17:30 hs | 🇪🇸 02:30 hs

🏀 Utah Jazz vs. Los Angeles Clippers: League Pass, NBA TV, Star+, DirecTV

🇦🇷 🇨🇱 🇵🇾 🇺🇾 22:30 hs | 🇧🇴 🇻🇪 🇺🇸 ET 21:30 hs | 🇨🇴 🇪🇨 🇵🇪 20:30 hs | 🇲🇽 🇺🇸 CT 19:30 hs | 🇺🇸 PT 18:30 hs | 🇪🇸 03:30 hs

🏀 Portland Trail Blazers vs. Orlando Magic: League Pass, NBA TV, Star+, DirecTV

🇦🇷 🇨🇱 🇵🇾 🇺🇾 23:00 hs | 🇧🇴 🇻🇪 🇺🇸 ET 22:00 hs | 🇨🇴 🇪🇨 🇵🇪 21:00 hs | 🇲🇽 🇺🇸 CT 20:00 hs | 🇺🇸 PT 19:00 hs | 🇪🇸 04:00 hs

🏀 Sacramento Kings vs. Golden State Warriors: League Pass, NBA TV, Star+, DirecTV

🇦🇷 🇨🇱 🇵🇾 🇺🇾 23:00 hs | 🇧🇴 🇻🇪 🇺🇸 ET 22:00 hs | 🇨🇴 🇪🇨 🇵🇪 21:00 hs | 🇲🇽 🇺🇸 CT 20:00 hs | 🇺🇸 PT 19:00 hs | 🇪🇸 04:00 hs

Mundial de Rugby – Tercer puesto

🏉 Argentina vs. Inglaterra: ESPN, Star+

🇦🇷 🇨🇱 🇵🇾 🇺🇾 16:00 hs | 🇧🇴 🇻🇪 🇺🇸 ET 15:00 hs | 🇨🇴 🇪🇨 🇵🇪 14:00 hs | 🇲🇽 🇺🇸 CT 13:00 hs | 🇺🇸 PT 12:00 hs | 🇪🇸 21:00 hs

MLB – Final Playoffs

⚾ Texas Rangers vs. Arizona Diamondbacks: Star+, Movistar+, Fox Sports

🇦🇷 🇨🇱 🇵🇾 🇺🇾 21:03 hs | 🇧🇴 🇻🇪 🇺🇸 ET 20:03 hs | 🇨🇴 🇪🇨 🇵🇪 19:03 hs | 🇲🇽 🇺🇸 CT 18:03 hs | 🇺🇸 PT 17:03 hs | 🇪🇸 02:03 hs

SÁBADO 28 DE OCTUBRE

La final de la Copa Sudamericana será uno de los grandes eventos de este día, que también contará con El Clásico de España como partido estelar. Además, se define al campeón mundial de rugby y también juega Cristiano Ronaldo.

Copa Sudamericana – Final

⚽ Fortaleza vs. LDU Quito: Star+, ESPN, DirecTV, LaLiga+, beIN, Fanatiz

🇦🇷 🇨🇱 🇵🇾 🇺🇾 17:00 hs | 🇧🇴 🇻🇪 🇺🇸 ET 16:00 hs | 🇨🇴 🇪🇨 🇵🇪 15:00 hs | 🇲🇽 🇺🇸 CT 14:00 hs | 🇺🇸 PT 13:00 hs | 🇪🇸 22:00 hs

LaLiga

⚽ Almería vs. Las Palmas: Star+, DirecTV, Sky HD, GOL Play, Movistar+, DAZN LaLiga

🇦🇷 🇨🇱 🇵🇾 🇺🇾 09:00 hs | 🇧🇴 🇻🇪 🇺🇸 ET 08:00 hs | 🇨🇴 🇪🇨 🇵🇪 07:00 hs | 🇲🇽 🇺🇸 CT 06:00 hs | 🇺🇸 PT 05:00 hs | 🇪🇸 14:00 hs

⚽ Barcelona vs. Real Madrid: Star+, DirecTV, Sky HD, GOL Play, Movistar+, DAZN LaLiga

🇦🇷 🇨🇱 🇵🇾 🇺🇾 11:15 hs | 🇧🇴 🇻🇪 🇺🇸 ET 10:15 hs | 🇨🇴 🇪🇨 🇵🇪 09:15 hs | 🇲🇽 🇺🇸 CT 08:15 hs | 🇺🇸 PT 07:15 hs | 🇪🇸 16:15 hs

⚽ Mallorca vs. Getafe: Star+, DirecTV, Sky HD, GOL Play, Movistar+, DAZN LaLiga

🇦🇷 🇨🇱 🇵🇾 🇺🇾 13:30 hs | 🇧🇴 🇻🇪 🇺🇸 ET 12:30 hs | 🇨🇴 🇪🇨 🇵🇪 11:30 hs | 🇲🇽 🇺🇸 CT 10:30 hs | 🇺🇸 PT 09:30 hs | 🇪🇸 18:30 hs

⚽ Cádiz vs. Sevilla: Star+, DirecTV, Sky HD, GOL Play, Movistar+, DAZN LaLiga

🇦🇷 🇨🇱 🇵🇾 🇺🇾 16:00 hs | 🇧🇴 🇻🇪 🇺🇸 ET 15:00 hs | 🇨🇴 🇪🇨 🇵🇪 14:00 hs | 🇲🇽 🇺🇸 CT 13:00 hs | 🇺🇸 PT 12:00 hs | 🇪🇸 21:00 hs

Ligue 1

⚽ Reims vs. Lorient: Star+, DAZN, Fanatiz, beIN Sports

🇦🇷 🇨🇱 🇵🇾 🇺🇾 12:00 hs | 🇧🇴 🇻🇪 🇺🇸 ET 11:00 hs | 🇨🇴 🇪🇨 🇵🇪 10:00 hs | 🇲🇽 🇺🇸 CT 09:00 hs | 🇺🇸 PT 08:00 hs | 🇪🇸 17:00 hs

⚽ Lens vs. Nantes: Star+, DAZN, Fanatiz, beIN Sports

🇦🇷 🇨🇱 🇵🇾 🇺🇾 16:00 hs | 🇧🇴 🇻🇪 🇺🇸 ET 15:00 hs | 🇨🇴 🇪🇨 🇵🇪 14:00 hs | 🇲🇽 🇺🇸 CT 13:00 hs | 🇺🇸 PT 12:00 hs | 🇪🇸 21:00 hs

Premier League

⚽ Chelsea vs. Brentford: ESPN, Star+, Claro, GUIGO, Paramount+, Csport.tv, Telemundo, Universo, NBC Sports

🇦🇷 🇨🇱 🇵🇾 🇺🇾 08:30 hs | 🇧🇴 🇻🇪 🇺🇸 ET 07:30 hs | 🇨🇴 🇪🇨 🇵🇪 06:30 hs | 🇲🇽 🇺🇸 CT 05:30 hs | 🇺🇸 PT 04:30 hs | 🇪🇸 12:30 hs

⚽ Arsenal vs. Sheffield United: ESPN, Star+, Claro, GUIGO, Paramount+, Csport.tv, Telemundo, Universo, NBC Sports

🇦🇷 🇨🇱 🇵🇾 🇺🇾 11:00 hs | 🇧🇴 🇻🇪 🇺🇸 ET 10:00 hs | 🇨🇴 🇪🇨 🇵🇪 09:00 hs | 🇲🇽 🇺🇸 CT 08:00 hs | 🇺🇸 PT 07:00 hs | 🇪🇸 16:00 hs

⚽ Bournemouth vs. Burnley: ESPN, Star+, Claro, GUIGO, Paramount+, Csport.tv, Telemundo, Universo, NBC Sports

🇦🇷 🇨🇱 🇵🇾 🇺🇾 11:00 hs | 🇧🇴 🇻🇪 🇺🇸 ET 10:00 hs | 🇨🇴 🇪🇨 🇵🇪 09:00 hs | 🇲🇽 🇺🇸 CT 08:00 hs | 🇺🇸 PT 07:00 hs | 🇪🇸 16:00 hs

⚽ Wolves vs. Newcastle: ESPN, Star+, Claro, GUIGO, Paramount+, Csport.tv, Telemundo, Universo, NBC Sports

🇦🇷 🇨🇱 🇵🇾 🇺🇾 13:30 hs | 🇧🇴 🇻🇪 🇺🇸 ET 12:30 hs | 🇨🇴 🇪🇨 🇵🇪 11:30 hs | 🇲🇽 🇺🇸 CT 10:30 hs | 🇺🇸 PT 09:30 hs | 🇪🇸 18:30 hs

Serie A

⚽ Sassuolo vs. Bolonia: ESPN, Star+, Paramount+, Movistar+, beIN Sports

🇦🇷 🇨🇱 🇵🇾 🇺🇾 10:00 hs | 🇧🇴 🇻🇪 🇺🇸 ET 09:00 hs | 🇨🇴 🇪🇨 🇵🇪 08:00 hs | 🇲🇽 🇺🇸 CT 07:00 hs | 🇺🇸 PT 06:00 hs | 🇪🇸 15:00 hs

⚽ Lecce vs. Torino: ESPN, Star+, Paramount+, Movistar+, beIN Sports

🇦🇷 🇨🇱 🇵🇾 🇺🇾 13:00 hs | 🇧🇴 🇻🇪 🇺🇸 ET 12:00 hs | 🇨🇴 🇪🇨 🇵🇪 11:00 hs | 🇲🇽 🇺🇸 CT 10:00 hs | 🇺🇸 PT 09:00 hs | 🇪🇸 18:00 hs

⚽ Juventus vs. Verona: ESPN, Star+, Paramount+, Movistar+, beIN Sports

🇦🇷 🇨🇱 🇵🇾 🇺🇾 15:45 hs | 🇧🇴 🇻🇪 🇺🇸 ET 14:45 hs | 🇨🇴 🇪🇨 🇵🇪 13:45 hs | 🇲🇽 🇺🇸 CT 12:45 hs | 🇺🇸 PT 11:45 hs | 🇪🇸 20:45 hs

Bundesliga

⚽ Augsburgo vs. Wolfsburgo: Star+, ESPN, Sky HD, Movistar+

🇦🇷 🇨🇱 🇵🇾 🇺🇾 10:30 hs | 🇧🇴 🇻🇪 🇺🇸 ET 09:30 hs | 🇨🇴 🇪🇨 🇵🇪 08:30 hs | 🇲🇽 🇺🇸 CT 07:30 hs | 🇺🇸 PT 06:30 hs | 🇪🇸 15:30 hs

Bayern Múnich vs. Darmstadt: Star+, ESPN, Sky HD, Movistar+

🇦🇷 🇨🇱 🇵🇾 🇺🇾 10:30 hs | 🇧🇴 🇻🇪 🇺🇸 ET 09:30 hs | 🇨🇴 🇪🇨 🇵🇪 08:30 hs | 🇲🇽 🇺🇸 CT 07:30 hs | 🇺🇸 PT 06:30 hs | 🇪🇸 15:30 hs

⚽ Borussia Monchengladbach vs. Heidenheim: Star+, ESPN, Sky HD, Movistar+

🇦🇷 🇨🇱 🇵🇾 🇺🇾 10:30 hs | 🇧🇴 🇻🇪 🇺🇸 ET 09:30 hs | 🇨🇴 🇪🇨 🇵🇪 08:30 hs | 🇲🇽 🇺🇸 CT 07:30 hs | 🇺🇸 PT 06:30 hs | 🇪🇸 15:30 hs

⚽ Stuttgart vs. Hoffenheim: Star+, ESPN, Sky HD, Movistar+

🇦🇷 🇨🇱 🇵🇾 🇺🇾 10:30 hs | 🇧🇴 🇻🇪 🇺🇸 ET 09:30 hs | 🇨🇴 🇪🇨 🇵🇪 08:30 hs | 🇲🇽 🇺🇸 CT 07:30 hs | 🇺🇸 PT 06:30 hs | 🇪🇸 15:30 hs

⚽ Werder Bremen vs. Unión Berlín: Star+, ESPN, Sky HD, Movistar+

🇦🇷 🇨🇱 🇵🇾 🇺🇾 10:30 hs | 🇧🇴 🇻🇪 🇺🇸 ET 09:30 hs | 🇨🇴 🇪🇨 🇵🇪 08:30 hs | 🇲🇽 🇺🇸 CT 07:30 hs | 🇺🇸 PT 06:30 hs | 🇪🇸 15:30 hs

⚽ RB Leipzig vs. Colonia: Star+, ESPN, Sky HD, Movistar+

🇦🇷 🇨🇱 🇵🇾 🇺🇾 13:30 hs | 🇧🇴 🇻🇪 🇺🇸 ET 12:30 hs | 🇨🇴 🇪🇨 🇵🇪 11:30 hs | 🇲🇽 🇺🇸 CT 10:30 hs | 🇺🇸 PT 09:30 hs | 🇪🇸 18:30 hs

Liga Profesional Saudí

⚽ Abha vs. Al Shabab: DAZN, Fox Sports

🇦🇷 🇨🇱 🇵🇾 🇺🇾 12:00 hs | 🇧🇴 🇻🇪 🇺🇸 ET 11:00 hs | 🇨🇴 🇪🇨 🇵🇪 10:00 hs | 🇲🇽 🇺🇸 CT 09:00 hs | 🇺🇸 PT 08:00 hs | 🇪🇸 17:00 hs

⚽ Al Feiha vs. Al Nassr: DAZN, Fox Sports

🇦🇷 🇨🇱 🇵🇾 🇺🇾 12:00 hs | 🇧🇴 🇻🇪 🇺🇸 ET 11:00 hs | 🇨🇴 🇪🇨 🇵🇪 10:00 hs | 🇲🇽 🇺🇸 CT 09:00 hs | 🇺🇸 PT 08:00 hs | 🇪🇸 17:00 hs

⚽ Al Wehda vs. Al-Ettifaq: DAZN, Fox Sports

🇦🇷 🇨🇱 🇵🇾 🇺🇾 15:00 hs | 🇧🇴 🇻🇪 🇺🇸 ET 14:00 hs | 🇨🇴 🇪🇨 🇵🇪 13:00 hs | 🇲🇽 🇺🇸 CT 12:00 hs | 🇺🇸 PT 11:00 hs | 🇪🇸 20:00 hs

Copa de la Liga – Argentina

⚽ Boca Juniors vs. Estudiantes de La Plata: TNT Sports, ESPN, Fanatiz, TyC Internacional, Paramount+, ViX, AFA Play

🇦🇷 🇨🇱 🇵🇾 🇺🇾 19:00 hs | 🇧🇴 🇻🇪 🇺🇸 ET 18:00 hs | 🇨🇴 🇪🇨 🇵🇪 17:00 hs | 🇲🇽 🇺🇸 CT 16:00 hs | 🇺🇸 PT 15:00 hs | 🇪🇸 00:00 hs

⚽ Instituto vs. Vélez Sarsfield: ESPN Premium, Star+, Fanatiz, TyC Internacional, Paramount+, ViX, AFA Play

🇦🇷 🇨🇱 🇵🇾 🇺🇾 22:30 hs | 🇧🇴 🇻🇪 🇺🇸 ET 21:30 hs | 🇨🇴 🇪🇨 🇵🇪 20:30 hs | 🇲🇽 🇺🇸 CT 19:30 hs | 🇺🇸 PT 18:30 hs | 🇪🇸 03:30 hs

Brasileirão

⚽ América MG vs. Gremio: Star+, Fanatiz México, Paramount+, ViX

🇦🇷 🇨🇱 🇵🇾 🇺🇾 19:00 hs | 🇧🇴 🇻🇪 🇺🇸 ET 18:00 hs | 🇨🇴 🇪🇨 🇵🇪 17:00 hs | 🇲🇽 🇺🇸 CT 16:00 hs | 🇺🇸 PT 15:00 hs | 🇪🇸 00:00 hs

⚽ Palmeiras vs. Bahía: Star+, Fanatiz México, Paramount+, ViX

🇦🇷 🇨🇱 🇵🇾 🇺🇾 19:00 hs | 🇧🇴 🇻🇪 🇺🇸 ET 18:00 hs | 🇨🇴 🇪🇨 🇵🇪 17:00 hs | 🇲🇽 🇺🇸 CT 16:00 hs | 🇺🇸 PT 15:00 hs | 🇪🇸 00:00 hs

⚽ Atlético Mineiro vs. Fluminense: Star+, Fanatiz México, Paramount+, ViX

🇦🇷 🇨🇱 🇵🇾 🇺🇾 22:00 hs | 🇧🇴 🇻🇪 🇺🇸 ET 21:00 hs | 🇨🇴 🇪🇨 🇵🇪 20:00 hs | 🇲🇽 🇺🇸 CT 19:00 hs | 🇺🇸 PT 18:00 hs | 🇪🇸 03:00 hs

Liga Pro – Segunda fase – Ecuador

⚽ Independiente del Valle vs. Deportivo Cuenca: Star+, GolTV

🇦🇷 🇨🇱 🇵🇾 🇺🇾 15:00 hs | 🇧🇴 🇻🇪 🇺🇸 ET 14:00 hs | 🇨🇴 🇪🇨 🇵🇪 13:00 hs | 🇲🇽 🇺🇸 CT 12:00 hs | 🇺🇸 PT 11:00 hs | 🇪🇸 20:00 hs

⚽ Emelec vs. Universidad Católica: Star+, GolTV

🇦🇷 🇨🇱 🇵🇾 🇺🇾 20:00 hs | 🇧🇴 🇻🇪 🇺🇸 ET 19:00 hs | 🇨🇴 🇪🇨 🇵🇪 18:00 hs | 🇲🇽 🇺🇸 CT 17:00 hs | 🇺🇸 PT 16:00 hs | 🇪🇸 01:00 hs

MLS – Playoffs

⚽ Philadelphia Union vs. New England Revolution: Apple TV

🇦🇷 🇨🇱 🇵🇾 🇺🇾 18:00 hs | 🇧🇴 🇻🇪 🇺🇸 ET 17:00 hs | 🇨🇴 🇪🇨 🇵🇪 16:00 hs | 🇲🇽 🇺🇸 CT 15:00 hs | 🇺🇸 PT 14:00 hs | 🇪🇸 23:00 hs

⚽ Los Angeles FC vs. Vancouver Whitecaps: Apple TV

🇦🇷 🇨🇱 🇵🇾 🇺🇾 22:00 hs | 🇧🇴 🇻🇪 🇺🇸 ET 21:00 hs | 🇨🇴 🇪🇨 🇵🇪 20:00 hs | 🇲🇽 🇺🇸 CT 19:00 hs | 🇺🇸 PT 18:00 hs | 🇪🇸 03:00 hs

Torneo Apertura – Liga MX

⚽ Cruz Azul vs. León: ViX, TUDN, Televisa

🇦🇷 🇨🇱 🇵🇾 🇺🇾 20:00 hs | 🇧🇴 🇻🇪 🇺🇸 ET 19:00 hs | 🇨🇴 🇪🇨 🇵🇪 18:00 hs | 🇲🇽 🇺🇸 CT 17:00 hs | 🇺🇸 PT 16:00 hs | 🇪🇸 01:00 hs

⚽ Chivas vs. Tigre: ViX, TUDN, Televisa

🇦🇷 🇨🇱 🇵🇾 🇺🇾 23:05 hs | 🇧🇴 🇻🇪 🇺🇸 ET 22:05 hs | 🇨🇴 🇪🇨 🇵🇪 21:05 hs | 🇲🇽 🇺🇸 CT 20:05 hs | 🇺🇸 PT 19:05 hs | 🇪🇸 04:05 hs

⚽ Pachuca vs. Puebla: ViX, TUDN, Televisa

🇦🇷 🇨🇱 🇵🇾 🇺🇾 23:05 hs | 🇧🇴 🇻🇪 🇺🇸 ET 22:05 hs | 🇨🇴 🇪🇨 🇵🇪 21:05 hs | 🇲🇽 🇺🇸 CT 20:05 hs | 🇺🇸 PT 19:05 hs | 🇪🇸 04:05 hs

Torneo Clausura – Paraguay

⚽ Nacional vs. Sportivo Ameliano: DGO, DirecTV, Tigo Sports

🇦🇷 🇨🇱 🇵🇾 🇺🇾 18:00 hs | 🇧🇴 🇻🇪 🇺🇸 ET 17:00 hs | 🇨🇴 🇪🇨 🇵🇪 16:00 hs | 🇲🇽 🇺🇸 CT 15:00 hs | 🇺🇸 PT 14:00 hs | 🇪🇸 23:00 hs

⚽ Guaraní vs. Guaireña: DGO, DirecTV, Tigo Sports

🇦🇷 🇨🇱 🇵🇾 🇺🇾 20:30 hs | 🇧🇴 🇻🇪 🇺🇸 ET 19:30 hs | 🇨🇴 🇪🇨 🇵🇪 18:30 hs | 🇲🇽 🇺🇸 CT 17:30 hs | 🇺🇸 PT 16:30 hs | 🇪🇸 01:30 hs

Torneo Clausura – Perú

⚽ César Vallejo vs. Cusco: Fanatiz

🇦🇷 🇨🇱 🇵🇾 🇺🇾 17:15 hs | 🇧🇴 🇻🇪 🇺🇸 ET 16:15 hs | 🇨🇴 🇪🇨 🇵🇪 15:15 hs | 🇲🇽 🇺🇸 CT 14:15 hs | 🇺🇸 PT 13:15 hs | 🇪🇸 22:15 hs

⚽ Deportivo Municipal vs. AD Cantolao: Fanatiz

🇦🇷 🇨🇱 🇵🇾 🇺🇾 17:15 hs | 🇧🇴 🇻🇪 🇺🇸 ET 16:15 hs | 🇨🇴 🇪🇨 🇵🇪 15:15 hs | 🇲🇽 🇺🇸 CT 14:15 hs | 🇺🇸 PT 13:15 hs | 🇪🇸 22:15 hs

⚽ Sport Boys vs. Cienciano: Fanatiz

🇦🇷 🇨🇱 🇵🇾 🇺🇾 17:15 hs | 🇧🇴 🇻🇪 🇺🇸 ET 16:15 hs | 🇨🇴 🇪🇨 🇵🇪 15:15 hs | 🇲🇽 🇺🇸 CT 14:15 hs | 🇺🇸 PT 13:15 hs | 🇪🇸 22:15 hs

Copa AUF – Uruguay

⚽ Lavalleja vs. Danubio: Star+, GolTV,Latinoamérica, VTV+

🇦🇷 🇨🇱 🇵🇾 🇺🇾 20:00 hs | 🇧🇴 🇻🇪 🇺🇸 ET 19:00 hs | 🇨🇴 🇪🇨 🇵🇪 18:00 hs | 🇲🇽 🇺🇸 CT 17:00 hs | 🇺🇸 PT 16:00 hs | 🇪🇸 01:00 hs

⚽ Universitario Salto vs. Boston River: Star+, GolTV,Latinoamérica, VTV+

🇦🇷 🇨🇱 🇵🇾 🇺🇾 20:00 hs | 🇧🇴 🇻🇪 🇺🇸 ET 19:00 hs | 🇨🇴 🇪🇨 🇵🇪 18:00 hs | 🇲🇽 🇺🇸 CT 17:00 hs | 🇺🇸 PT 16:00 hs | 🇪🇸 01:00 hs

ATP 500 de Basilea

🎾 Partidos de semifinales: ESPN, Star+, Movistar+, Tennis TV

*Horarios y participantes a confirmar

ATP 500 de Viena

🎾 Partidos de semifinales: ESPN, Star+, Movistar+, Tennis TV

*Horarios y participantes a confirmar

NBA – Temporada regular

🏀 Detroit Pistons vs. Chicago Bulls: League Pass, NBA TV, Star+, DirecTV

🇦🇷 🇨🇱 🇵🇾 🇺🇾 20:00 hs | 🇧🇴 🇻🇪 🇺🇸 ET 19:00 hs | 🇨🇴 🇪🇨 🇵🇪 18:00 hs | 🇲🇽 🇺🇸 CT 17:00 hs | 🇺🇸 PT 16:00 hs | 🇪🇸 01:00 hs

🏀 New Orleans Pelicans vs. New York Knicks: League Pass, NBA TV, Star+, DirecTV

🇦🇷 🇨🇱 🇵🇾 🇺🇾 20:00 hs | 🇧🇴 🇻🇪 🇺🇸 ET 19:00 hs | 🇨🇴 🇪🇨 🇵🇪 18:00 hs | 🇲🇽 🇺🇸 CT 17:00 hs | 🇺🇸 PT 16:00 hs | 🇪🇸 01:00 hs

🏀 Washington Wizards vs. Memphis Grizzlies: League Pass, NBA TV, Star+, DirecTV

🇦🇷 🇨🇱 🇵🇾 🇺🇾 20:00 hs | 🇧🇴 🇻🇪 🇺🇸 ET 19:00 hs | 🇨🇴 🇪🇨 🇵🇪 18:00 hs | 🇲🇽 🇺🇸 CT 17:00 hs | 🇺🇸 PT 16:00 hs | 🇪🇸 01:00 hs

🏀 Cleveland Cavaliers vs. Indiana Pacers: League Pass, NBA TV, Star+, DirecTV

🇦🇷 🇨🇱 🇵🇾 🇺🇾 20:30 hs | 🇧🇴 🇻🇪 🇺🇸 ET 19:30 hs | 🇨🇴 🇪🇨 🇵🇪 18:30 hs | 🇲🇽 🇺🇸 CT 17:30 hs | 🇺🇸 PT 16:30 hs | 🇪🇸 01:30 hs

🏀 Toronto Raptors vs. Philadelphia 76ers: League Pass, NBA TV, Star+, DirecTV

🇦🇷 🇨🇱 🇵🇾 🇺🇾 20:30 hs | 🇧🇴 🇻🇪 🇺🇸 ET 19:30 hs | 🇨🇴 🇪🇨 🇵🇪 18:30 hs | 🇲🇽 🇺🇸 CT 17:30 hs | 🇺🇸 PT 16:30 hs | 🇪🇸 01:30 hs

🏀 Minnesota Timberwolves vs. Miami Heat: League Pass, NBA TV, Star+, DirecTV

🇦🇷 🇨🇱 🇵🇾 🇺🇾 22:00 hs | 🇧🇴 🇻🇪 🇺🇸 ET 21:00 hs | 🇨🇴 🇪🇨 🇵🇪 20:00 hs | 🇲🇽 🇺🇸 CT 19:00 hs | 🇺🇸 PT 18:00 hs | 🇪🇸 03:00 hs

🏀 Phoenix Suns vs Utah Jazz: League Pass, NBA TV, Star+, DirecTV

🇦🇷 🇨🇱 🇵🇾 🇺🇾 23:00 hs | 🇧🇴 🇻🇪 🇺🇸 ET 22:00 hs | 🇨🇴 🇪🇨 🇵🇪 21:00 hs | 🇲🇽 🇺🇸 CT 20:00 hs | 🇺🇸 PT 19:00 hs | 🇪🇸 04:00 hs

Mundial de Rugby – Final

🏉 Nueva Zelanda vs. Sudáfrica: Star+, ESPN

🇦🇷 🇨🇱 🇵🇾 🇺🇾 16:00 hs | 🇧🇴 🇻🇪 🇺🇸 ET 15:00 hs | 🇨🇴 🇪🇨 🇵🇪 14:00 hs | 🇲🇽 🇺🇸 CT 13:00 hs | 🇺🇸 PT 12:00 hs | 🇪🇸 21:00 hs

MLB – Final Playoffs

⚾ Texas Rangers vs. Arizona Diamondbacks: Star+, Movistar+, Fox Sports

🇦🇷 🇨🇱 🇵🇾 🇺🇾 22:03 hs | 🇧🇴 🇻🇪 🇺🇸 ET 21:03 hs | 🇨🇴 🇪🇨 🇵🇪 20:03 hs | 🇲🇽 🇺🇸 CT 19:03 hs | 🇺🇸 PT 18:03 hs | 🇪🇸 03:03 hs

DOMINGO 29 DE OCTUBRE

El choque entre Manchester United y Manchester City es uno de los partidos más esperados para esta jornada, que estará repleta de encuentros de NBA y NFL. En cuanto al tenis, se jugarán las finales de Basilea y Viena.

LaLiga

⚽ Real Betis vs. Osasuna: Star+, DirecTV, Sky HD, GOL Play, Movistar+, DAZN LaLiga

🇦🇷 🇨🇱 🇵🇾 🇺🇾 10:00 hs | 🇧🇴 🇻🇪 🇺🇸 ET 09:00 hs | 🇨🇴 🇪🇨 🇵🇪 08:00 hs | 🇲🇽 🇺🇸 CT 07:00 hs | 🇺🇸 PT 06:00 hs | 🇪🇸 15:00 hs

⚽ Rayo Vallecano vs. Real Sociedad: Star+, DirecTV, Sky HD, GOL Play, Movistar+, DAZN LaLiga

🇦🇷 🇨🇱 🇵🇾 🇺🇾 12:15 hs | 🇧🇴 🇻🇪 🇺🇸 ET 11:15 hs | 🇨🇴 🇪🇨 🇵🇪 10:15 hs | 🇲🇽 🇺🇸 CT 09:15 hs | 🇺🇸 PT 08:15 hs | 🇪🇸 17:15 hs

⚽ Athletic Club vs. Valencia: Star+, DirecTV, Sky HD, GOL Play, Movistar+, DAZN LaLiga

🇦🇷 🇨🇱 🇵🇾 🇺🇾 14:30 hs | 🇧🇴 🇻🇪 🇺🇸 ET 13:30 hs | 🇨🇴 🇪🇨 🇵🇪 12:30 hs | 🇲🇽 🇺🇸 CT 11:30 hs | 🇺🇸 PT 10:30 hs | 🇪🇸 19:30 hs

⚽ Atlético de Madrid vs. Alavés: Star+, DirecTV, Sky HD, GOL Play, Movistar+, DAZN LaLiga

🇦🇷 🇨🇱 🇵🇾 🇺🇾 17:00 hs | 🇧🇴 🇻🇪 🇺🇸 ET 16:00 hs | 🇨🇴 🇪🇨 🇵🇪 15:00 hs | 🇲🇽 🇺🇸 CT 14:00 hs | 🇺🇸 PT 13:00 hs | 🇪🇸 22:00 hs

Ligue 1

⚽ Brest vs. PSG: Star+, DAZN, Fanatiz, beIN Sports

🇦🇷 🇨🇱 🇵🇾 🇺🇾 09:00 hs | 🇧🇴 🇻🇪 🇺🇸 ET 08:00 hs | 🇨🇴 🇪🇨 🇵🇪 07:00 hs | 🇲🇽 🇺🇸 CT 06:00 hs | 🇺🇸 PT 05:00 hs | 🇪🇸 14:00 hs

⚽ Lille vs. Mónaco: Star+, DAZN, Fanatiz, beIN Sports

🇦🇷 🇨🇱 🇵🇾 🇺🇾 11:00 hs | 🇧🇴 🇻🇪 🇺🇸 ET 10:00 hs | 🇨🇴 🇪🇨 🇵🇪 09:00 hs | 🇲🇽 🇺🇸 CT 08:00 hs | 🇺🇸 PT 07:00 hs | 🇪🇸 16:00 hs

⚽ Metz vs. Le Havre: Star+, DAZN, Fanatiz, beIN Sports

🇦🇷 🇨🇱 🇵🇾 🇺🇾 11:00 hs | 🇧🇴 🇻🇪 🇺🇸 ET 10:00 hs | 🇨🇴 🇪🇨 🇵🇪 09:00 hs | 🇲🇽 🇺🇸 CT 08:00 hs | 🇺🇸 PT 07:00 hs | 🇪🇸 16:00 hs

⚽ Montpellier vs. Toulouse: Star+, DAZN, Fanatiz, beIN Sports

🇦🇷 🇨🇱 🇵🇾 🇺🇾 11:00 hs | 🇧🇴 🇻🇪 🇺🇸 ET 10:00 hs | 🇨🇴 🇪🇨 🇵🇪 09:00 hs | 🇲🇽 🇺🇸 CT 08:00 hs | 🇺🇸 PT 07:00 hs | 🇪🇸 16:00 hs

⚽ Stade Rennais vs. Estrasburgo: Star+, DAZN, Fanatiz, beIN Sports

🇦🇷 🇨🇱 🇵🇾 🇺🇾 13:05 hs | 🇧🇴 🇻🇪 🇺🇸 ET 12:05 hs | 🇨🇴 🇪🇨 🇵🇪 11:05 hs | 🇲🇽 🇺🇸 CT 10:05 hs | 🇺🇸 PT 09:05 hs | 🇪🇸 18:05 hs

⚽ Olympique de Marsella vs. Olympique de Lyon: Star+, DAZN, Fanatiz, beIN Sports

🇦🇷 🇨🇱 🇵🇾 🇺🇾 16:45 hs | 🇧🇴 🇻🇪 🇺🇸 ET 15:45 hs | 🇨🇴 🇪🇨 🇵🇪 14:45 hs | 🇲🇽 🇺🇸 CT 13:45 hs | 🇺🇸 PT 12:45 hs | 🇪🇸 21:45 hs

Premier League

⚽ West Ham vs. Everton: ESPN, Star+, Claro, GUIGO, Paramount+, Csport.tv, Telemundo, Universo, NBC Sports

🇦🇷 🇨🇱 🇵🇾 🇺🇾 10:00 hs | 🇧🇴 🇻🇪 🇺🇸 ET 09:00 hs | 🇨🇴 🇪🇨 🇵🇪 08:00 hs | 🇲🇽 🇺🇸 CT 07:00 hs | 🇺🇸 PT 06:00 hs | 🇪🇸 15:00 hs

⚽ Aston Villa vs. Luton Town: ESPN, Star+, Claro, GUIGO, Paramount+, Csport.tv, Telemundo, Universo, NBC Sports

🇦🇷 🇨🇱 🇵🇾 🇺🇾 11:00 hs | 🇧🇴 🇻🇪 🇺🇸 ET 10:00 hs | 🇨🇴 🇪🇨 🇵🇪 09:00 hs | 🇲🇽 🇺🇸 CT 08:00 hs | 🇺🇸 PT 07:00 hs | 🇪🇸 16:00 hs

⚽ Brighton vs. Fulham: ESPN, Star+, Claro, GUIGO, Paramount+, Csport.tv, Telemundo, Universo, NBC Sports

🇦🇷 🇨🇱 🇵🇾 🇺🇾 11:00 hs | 🇧🇴 🇻🇪 🇺🇸 ET 10:00 hs | 🇨🇴 🇪🇨 🇵🇪 09:00 hs | 🇲🇽 🇺🇸 CT 08:00 hs | 🇺🇸 PT 07:00 hs | 🇪🇸 16:00 hs

⚽ Liverpool vs. Nottingham Forest: ESPN, Star+, Claro, GUIGO, Paramount+, Csport.tv, Telemundo, Universo, NBC Sports

🇦🇷 🇨🇱 🇵🇾 🇺🇾 11:00 hs | 🇧🇴 🇻🇪 🇺🇸 ET 10:00 hs | 🇨🇴 🇪🇨 🇵🇪 09:00 hs | 🇲🇽 🇺🇸 CT 08:00 hs | 🇺🇸 PT 07:00 hs | 🇪🇸 16:00 hs

⚽ Manchester United vs. Manchester City: ESPN, Star+, Claro, GUIGO, Paramount+, Csport.tv, Telemundo, Universo, NBC Sports

🇦🇷 🇨🇱 🇵🇾 🇺🇾 12:30 hs | 🇧🇴 🇻🇪 🇺🇸 ET 11:30 hs | 🇨🇴 🇪🇨 🇵🇪 10:30 hs | 🇲🇽 🇺🇸 CT 09:30 hs | 🇺🇸 PT 08:30 hs | 🇪🇸 17:30 hs

Serie A

⚽ Cagliari vs. Frosinone: ESPN, Star+, Paramount+, Movistar+, beIN Sports

🇦🇷 🇨🇱 🇵🇾 🇺🇾 08:30 hs | 🇧🇴 🇻🇪 🇺🇸 ET 07:30 hs | 🇨🇴 🇪🇨 🇵🇪 06:30 hs | 🇲🇽 🇺🇸 CT 05:30 hs | 🇺🇸 PT 04:30 hs | 🇪🇸 12:30 hs

⚽ Monza vs. Udinese: ESPN, Star+, Paramount+, Movistar+, beIN Sports

🇦🇷 🇨🇱 🇵🇾 🇺🇾 11:00 hs | 🇧🇴 🇻🇪 🇺🇸 ET 10:00 hs | 🇨🇴 🇪🇨 🇵🇪 09:00 hs | 🇲🇽 🇺🇸 CT 08:00 hs | 🇺🇸 PT 07:00 hs | 🇪🇸 16:00 hs

⚽ Inter vs. Roma: ESPN, Star+, Paramount+, Movistar+, beIN Sports

🇦🇷 🇨🇱 🇵🇾 🇺🇾 14:00 hs | 🇧🇴 🇻🇪 🇺🇸 ET 13:00 hs | 🇨🇴 🇪🇨 🇵🇪 12:00 hs | 🇲🇽 🇺🇸 CT 11:00 hs | 🇺🇸 PT 10:00 hs | 🇪🇸 19:00 hs

⚽ Napoli vs. Milan: ESPN, Star+, Paramount+, Movistar+, beIN Sports

🇦🇷 🇨🇱 🇵🇾 🇺🇾 16:45 hs | 🇧🇴 🇻🇪 🇺🇸 ET 15:45 hs | 🇨🇴 🇪🇨 🇵🇪 14:45 hs | 🇲🇽 🇺🇸 CT 13:45 hs | 🇺🇸 PT 12:45 hs | 🇪🇸 21:45 hs

Bundesliga

⚽ Eintracht Frankfurt vs. Borussia Dortmund: Star+, ESPN, Sky HD, Movistar+

🇦🇷 🇨🇱 🇵🇾 🇺🇾 11:30 hs | 🇧🇴 🇻🇪 🇺🇸 ET 10:30 hs | 🇨🇴 🇪🇨 🇵🇪 09:30 hs | 🇲🇽 🇺🇸 CT 08:30 hs | 🇺🇸 PT 07:30 hs | 🇪🇸 16:30 hs

⚽ Bayer Leverkusen vs. Friburgo: Star+, ESPN, Sky HD, Movistar+

🇦🇷 🇨🇱 🇵🇾 🇺🇾 13:30 hs | 🇧🇴 🇻🇪 🇺🇸 ET 12:30 hs | 🇨🇴 🇪🇨 🇵🇪 11:30 hs | 🇲🇽 🇺🇸 CT 10:30 hs | 🇺🇸 PT 09:30 hs | 🇪🇸 18:30 hs

Copa de la Liga – Argentina

⚽ Rosario Central vs. Argentinos Juniors: TNT Sports, Paramount+, TyC Internacional, ViX, Fanatiz, AFA Play

🇦🇷 🇨🇱 🇵🇾 🇺🇾 16:00 hs | 🇧🇴 🇻🇪 🇺🇸 ET 15:00 hs | 🇨🇴 🇪🇨 🇵🇪 14:00 hs | 🇲🇽 🇺🇸 CT 13:00 hs | 🇺🇸 PT 12:00 hs | 🇪🇸 21:00 hs

⚽ Gimnasia La Plata vs. River Plate: ESPN, Star+, Paramount+, TyC Internacional, ViX, Fanatiz, AFA Play

🇦🇷 🇨🇱 🇵🇾 🇺🇾 18:30 hs | 🇧🇴 🇻🇪 🇺🇸 ET 17:30 hs | 🇨🇴 🇪🇨 🇵🇪 16:30 hs | 🇲🇽 🇺🇸 CT 15:30 hs | 🇺🇸 PT 14:30 hs | 🇪🇸 23:30 hs

⚽ Colón vs. Atlético Tucumán: TNT Sports, Paramount+, TyC Internacional, ViX, Fanatiz, AFA Play

🇦🇷 🇨🇱 🇵🇾 🇺🇾 21:00 hs | 🇧🇴 🇻🇪 🇺🇸 ET 20:00 hs | 🇨🇴 🇪🇨 🇵🇪 19:00 hs | 🇲🇽 🇺🇸 CT 18:00 hs | 🇺🇸 PT 17:00 hs | 🇪🇸 02:00 hs

⚽ Independiente vs. Arsenal: ESPN, Star+, Paramount+, TyC Internacional, ViX, Fanatiz, AFA Play

🇦🇷 🇨🇱 🇵🇾 🇺🇾 21:00 hs | 🇧🇴 🇻🇪 🇺🇸 ET 20:00 hs | 🇨🇴 🇪🇨 🇵🇪 19:00 hs | 🇲🇽 🇺🇸 CT 18:00 hs | 🇺🇸 PT 17:00 hs | 🇪🇸 02:00 hs

Brasileirão

⚽ Athlético Paranaense vs. São Paulo: Star+, Fanatiz México, Paramount+, ViX

🇦🇷 🇨🇱 🇵🇾 🇺🇾 16:00 hs | 🇧🇴 🇻🇪 🇺🇸 ET 15:00 hs | 🇨🇴 🇪🇨 🇵🇪 14:00 hs | 🇲🇽 🇺🇸 CT 13:00 hs | 🇺🇸 PT 12:00 hs | 🇪🇸 21:00 hs

⚽ Goiás vs. Vasco da Gama: Star+, Fanatiz México, Paramount+, ViX

🇦🇷 🇨🇱 🇵🇾 🇺🇾 16:00 hs | 🇧🇴 🇻🇪 🇺🇸 ET 15:00 hs | 🇨🇴 🇪🇨 🇵🇪 14:00 hs | 🇲🇽 🇺🇸 CT 13:00 hs | 🇺🇸 PT 12:00 hs | 🇪🇸 21:00 hs

⚽ Corinthians vs. Santos: Star+, Fanatiz México, Paramount+, ViX

🇦🇷 🇨🇱 🇵🇾 🇺🇾 18:30 hs | 🇧🇴 🇻🇪 🇺🇸 ET 17:30 hs | 🇨🇴 🇪🇨 🇵🇪 16:30 hs | 🇲🇽 🇺🇸 CT 15:30 hs | 🇺🇸 PT 14:30 hs | 🇪🇸 23:30 hs

⚽ Internacional vs. Coritiba: Star+, Fanatiz México, Paramount+, ViX

🇦🇷 🇨🇱 🇵🇾 🇺🇾 18:30 hs | 🇧🇴 🇻🇪 🇺🇸 ET 17:30 hs | 🇨🇴 🇪🇨 🇵🇪 16:30 hs | 🇲🇽 🇺🇸 CT 15:30 hs | 🇺🇸 PT 14:30 hs | 🇪🇸 23:30 hs

⚽ Botafogo vs. Cuiabá: Star+, Fanatiz México, Paramount+, ViX

🇦🇷 🇨🇱 🇵🇾 🇺🇾 20:00 hs | 🇧🇴 🇻🇪 🇺🇸 ET 19:00 hs | 🇨🇴 🇪🇨 🇵🇪 18:00 hs | 🇲🇽 🇺🇸 CT 17:00 hs | 🇺🇸 PT 16:00 hs | 🇪🇸 01:00 hs

MLS – Playoffs

⚽ Houston Dynamo vs. Real Salt Lake: Apple TV

🇦🇷 🇨🇱 🇵🇾 🇺🇾 19:00 hs | 🇧🇴 🇻🇪 🇺🇸 ET 18:00 hs | 🇨🇴 🇪🇨 🇵🇪 17:00 hs | 🇲🇽 🇺🇸 CT 16:00 hs | 🇺🇸 PT 15:00 hs | 🇪🇸 00:00 hs

⚽ Cincinnati vs. New York Red Bulls: Apple TV

🇦🇷 🇨🇱 🇵🇾 🇺🇾 21:00 hs | 🇧🇴 🇻🇪 🇺🇸 ET 20:00 hs | 🇨🇴 🇪🇨 🇵🇪 19:00 hs | 🇲🇽 🇺🇸 CT 18:00 hs | 🇺🇸 PT 17:00 hs | 🇪🇸 02:00 hs

⚽ St. Louis City vs. Sporting Kansas City: Apple TV

🇦🇷 🇨🇱 🇵🇾 🇺🇾 23:00 hs | 🇧🇴 🇻🇪 🇺🇸 ET 22:00 hs | 🇨🇴 🇪🇨 🇵🇪 21:00 hs | 🇲🇽 🇺🇸 CT 20:00 hs | 🇺🇸 PT 19:00 hs | 🇪🇸 04:00 hs

Liga Pro – Segunda fase – Ecuador

⚽ Delfín vs. Cumbaya: Star+, GolTV

🇦🇷 🇨🇱 🇵🇾 🇺🇾 15:00 hs | 🇧🇴 🇻🇪 🇺🇸 ET 14:00 hs | 🇨🇴 🇪🇨 🇵🇪 13:00 hs | 🇲🇽 🇺🇸 CT 12:00 hs | 🇺🇸 PT 11:00 hs | 🇪🇸 20:00 hs

⚽ Aucas vs. Mushuc Runa: Star+, GolTV

🇦🇷 🇨🇱 🇵🇾 🇺🇾 17:30 hs | 🇧🇴 🇻🇪 🇺🇸 ET 16:30 hs | 🇨🇴 🇪🇨 🇵🇪 15:30 hs | 🇲🇽 🇺🇸 CT 14:30 hs | 🇺🇸 PT 13:30 hs | 🇪🇸 22:30 hs

⚽ Orense vs. Barcelona SC: Star+, GolTV

🇦🇷 🇨🇱 🇵🇾 🇺🇾 20:00 hs | 🇧🇴 🇻🇪 🇺🇸 ET 19:00 hs | 🇨🇴 🇪🇨 🇵🇪 18:00 hs | 🇲🇽 🇺🇸 CT 17:00 hs | 🇺🇸 PT 16:00 hs | 🇪🇸 01:00 hs

Torneo Apertura – Liga MX

⚽ Monterrey vs. América: ViX, TUDN, Televisa

🇦🇷 🇨🇱 🇵🇾 🇺🇾 00:10 hs | 🇧🇴 🇻🇪 🇺🇸 ET 23:10 hs | 🇨🇴 🇪🇨 🇵🇪 22:10 hs | 🇲🇽 🇺🇸 CT 21:10 hs | 🇺🇸 PT 20:10 hs | 🇪🇸 05:10 hs

⚽ Toluca vs. Atlético de San Luis: ViX, TUDN, Televisa

🇦🇷 🇨🇱 🇵🇾 🇺🇾 15:00 hs | 🇧🇴 🇻🇪 🇺🇸 ET 14:00 hs | 🇨🇴 🇪🇨 🇵🇪 13:00 hs | 🇲🇽 🇺🇸 CT 12:00 hs | 🇺🇸 PT 11:00 hs | 🇪🇸 20:00 hs

⚽ Santos Laguna vs. Juárez: ViX, TUDN, Televisa

🇦🇷 🇨🇱 🇵🇾 🇺🇾 22:05 hs | 🇧🇴 🇻🇪 🇺🇸 ET 21:05 hs | 🇨🇴 🇪🇨 🇵🇪 20:05 hs | 🇲🇽 🇺🇸 CT 19:05 hs | 🇺🇸 PT 18:05 hs | 🇪🇸 03:05 hs

Torneo Clausura – Paraguay

⚽ Olimpia vs. Cerro Porteño: DGO, DirecTV, Tigo Sports

🇦🇷 🇨🇱 🇵🇾 🇺🇾 17:00 hs | 🇧🇴 🇻🇪 🇺🇸 ET 16:00 hs | 🇨🇴 🇪🇨 🇵🇪 15:00 hs | 🇲🇽 🇺🇸 CT 14:00 hs | 🇺🇸 PT 13:00 hs | 🇪🇸 22:00 hs

Torneo Clausura – Perú

⚽ ADT Tarma vs. Carlos Mannucci: Fanatiz

🇦🇷 🇨🇱 🇵🇾 🇺🇾 17:00 hs | 🇧🇴 🇻🇪 🇺🇸 ET 16:00 hs | 🇨🇴 🇪🇨 🇵🇪 15:00 hs | 🇲🇽 🇺🇸 CT 14:00 hs | 🇺🇸 PT 13:00 hs | 🇪🇸 22:00 hs

⚽ Binacional vs. Melgar: Fanatiz

🇦🇷 🇨🇱 🇵🇾 🇺🇾 17:00 hs | 🇧🇴 🇻🇪 🇺🇸 ET 16:00 hs | 🇨🇴 🇪🇨 🇵🇪 15:00 hs | 🇲🇽 🇺🇸 CT 14:00 hs | 🇺🇸 PT 13:00 hs | 🇪🇸 22:00 hs

⚽ Deportivo Garcilaso vs. Alianza Lima: Fanatiz

🇦🇷 🇨🇱 🇵🇾 🇺🇾 17:00 hs | 🇧🇴 🇻🇪 🇺🇸 ET 16:00 hs | 🇨🇴 🇪🇨 🇵🇪 15:00 hs | 🇲🇽 🇺🇸 CT 14:00 hs | 🇺🇸 PT 13:00 hs | 🇪🇸 22:00 hs

⚽ Grau vs. Unión Comercio: Fanatiz

🇦🇷 🇨🇱 🇵🇾 🇺🇾 17:00 hs | 🇧🇴 🇻🇪 🇺🇸 ET 16:00 hs | 🇨🇴 🇪🇨 🇵🇪 15:00 hs | 🇲🇽 🇺🇸 CT 14:00 hs | 🇺🇸 PT 13:00 hs | 🇪🇸 22:00 hs

⚽ Sporting Cristal vs. Alianza Atlético: Fanatiz

🇦🇷 🇨🇱 🇵🇾 🇺🇾 17:00 hs | 🇧🇴 🇻🇪 🇺🇸 ET 16:00 hs | 🇨🇴 🇪🇨 🇵🇪 15:00 hs | 🇲🇽 🇺🇸 CT 14:00 hs | 🇺🇸 PT 13:00 hs | 🇪🇸 22:00 hs

⚽ Universitario vs. Sport Huancayo: Fanatiz

🇦🇷 🇨🇱 🇵🇾 🇺🇾 17:00 hs | 🇧🇴 🇻🇪 🇺🇸 ET 16:00 hs | 🇨🇴 🇪🇨 🇵🇪 15:00 hs | 🇲🇽 🇺🇸 CT 14:00 hs | 🇺🇸 PT 13:00 hs | 🇪🇸 22:00 hs

Copa AUF – Uruguay

⚽ Albion vs. River Plate: Star+, GolTV,Latinoamérica, VTV+

🇦🇷 🇨🇱 🇵🇾 🇺🇾 16:00 hs | 🇧🇴 🇻🇪 🇺🇸 ET 15:00 hs | 🇨🇴 🇪🇨 🇵🇪 14:00 hs | 🇲🇽 🇺🇸 CT 13:00 hs | 🇺🇸 PT 12:00 hs | 🇪🇸 21:00 hs

⚽ Progreso vs. Montevideo City: Star+, GolTV,Latinoamérica, VTV+

🇦🇷 🇨🇱 🇵🇾 🇺🇾 16:00 hs | 🇧🇴 🇻🇪 🇺🇸 ET 15:00 hs | 🇨🇴 🇪🇨 🇵🇪 14:00 hs | 🇲🇽 🇺🇸 CT 13:00 hs | 🇺🇸 PT 12:00 hs | 🇪🇸 21:00 hs

⚽ Rampla Juniors vs. La Luz: Star+, GolTV,Latinoamérica, VTV+

🇦🇷 🇨🇱 🇵🇾 🇺🇾 16:00 hs | 🇧🇴 🇻🇪 🇺🇸 ET 15:00 hs | 🇨🇴 🇪🇨 🇵🇪 14:00 hs | 🇲🇽 🇺🇸 CT 13:00 hs | 🇺🇸 PT 12:00 hs | 🇪🇸 21:00 hs

⚽ Sportivo Barracas vs. Cerro Largo: Star+, GolTV,Latinoamérica, VTV+

🇦🇷 🇨🇱 🇵🇾 🇺🇾 16:30 hs | 🇧🇴 🇻🇪 🇺🇸 ET 15:30 hs | 🇨🇴 🇪🇨 🇵🇪 14:30 hs | 🇲🇽 🇺🇸 CT 13:30 hs | 🇺🇸 PT 12:30 hs | 🇪🇸 21:30 hs

⚽ Sud América vs. Peñarol: Star+, GolTV,Latinoamérica, VTV+

🇦🇷 🇨🇱 🇵🇾 🇺🇾 16:30 hs | 🇧🇴 🇻🇪 🇺🇸 ET 15:30 hs | 🇨🇴 🇪🇨 🇵🇪 14:30 hs | 🇲🇽 🇺🇸 CT 13:30 hs | 🇺🇸 PT 12:30 hs | 🇪🇸 21:30 hs

⚽ Tacuarembó vs. Fénix: Star+, GolTV,Latinoamérica, VTV+

🇦🇷 🇨🇱 🇵🇾 🇺🇾 19:00 hs | 🇧🇴 🇻🇪 🇺🇸 ET 18:00 hs | 🇨🇴 🇪🇨 🇵🇪 17:00 hs | 🇲🇽 🇺🇸 CT 16:00 hs | 🇺🇸 PT 15:00 hs | 🇪🇸 00:00 hs

⚽ Potencia vs. Nacional: Star+, GolTV,Latinoamérica, VTV+

🇦🇷 🇨🇱 🇵🇾 🇺🇾 19:15 hs | 🇧🇴 🇻🇪 🇺🇸 ET 18:15 hs | 🇨🇴 🇪🇨 🇵🇪 17:15 hs | 🇲🇽 🇺🇸 CT 16:15 hs | 🇺🇸 PT 15:15 hs | 🇪🇸 00:15 hs

⚽ Cerrito vs. Defensor Sporting: Star+, GolTV,Latinoamérica, VTV+

🇦🇷 🇨🇱 🇵🇾 🇺🇾 21:00 hs | 🇧🇴 🇻🇪 🇺🇸 ET 20:00 hs | 🇨🇴 🇪🇨 🇵🇪 19:00 hs | 🇲🇽 🇺🇸 CT 18:00 hs | 🇺🇸 PT 17:00 hs | 🇪🇸 02:00 hs

Playoffs Clausura – Venezuela

⚽ Caracas vs. Portuguesa: GolTV

🇦🇷 🇨🇱 🇵🇾 🇺🇾 18:00 hs | 🇧🇴 🇻🇪 🇺🇸 ET 17:00 hs | 🇨🇴 🇪🇨 🇵🇪 16:00 hs | 🇲🇽 🇺🇸 CT 15:00 hs | 🇺🇸 PT 14:00 hs | 🇪🇸 23:00 hs

⚽ Puerto Cabello vs. Deportivo Táchira: GolTV

🇦🇷 🇨🇱 🇵🇾 🇺🇾 20:30 hs | 🇧🇴 🇻🇪 🇺🇸 ET 19:30 hs | 🇨🇴 🇪🇨 🇵🇪 18:30 hs | 🇲🇽 🇺🇸 CT 17:30 hs | 🇺🇸 PT 15:30 hs | 🇪🇸 01:30 hs

ATP 500 de Basilea

🎾 Final: ESPN, Star+, Movistar+, Tennis TV

*Participantes y horario a confirmar

ATP 500 de Viena

🎾 Final: ESPN, Star+, Movistar+, Tennis TV

*Participantes y horario a confirmar

NBA – Temporada regular

🏀 Oklahoma City Thunder vs. Denver Nuggets: League Pass, NBA TV, Star+, DirecTV

🇦🇷 🇨🇱 🇵🇾 🇺🇾 16:30 hs | 🇧🇴 🇻🇪 🇺🇸 ET 15:30 hs | 🇨🇴 🇪🇨 🇵🇪 14:30 hs | 🇲🇽 🇺🇸 CT 13:30 hs | 🇺🇸 PT 12:30 hs | 🇪🇸 21:30 hs

🏀 Houston Rockets vs. Golden State Warriors: League Pass, NBA TV, Star+, DirecTV

🇦🇷 🇨🇱 🇵🇾 🇺🇾 20:00 hs | 🇧🇴 🇻🇪 🇺🇸 ET 19:00 hs | 🇨🇴 🇪🇨 🇵🇪 18:00 hs | 🇲🇽 🇺🇸 CT 17:00 hs | 🇺🇸 PT 16:00 hs | 🇪🇸 01:00 hs

🏀 Milwaukee Bucks vs. Atlanta Hawks: League Pass, NBA TV, Star+, DirecTV

🇦🇷 🇨🇱 🇵🇾 🇺🇾 20:00 hs | 🇧🇴 🇻🇪 🇺🇸 ET 19:00 hs | 🇨🇴 🇪🇨 🇵🇪 18:00 hs | 🇲🇽 🇺🇸 CT 17:00 hs | 🇺🇸 PT 16:00 hs | 🇪🇸 01:00 hs

🏀 Philadelphia 76ers vs. Portland Trail Blazers: League Pass, NBA TV, Star+, DirecTV

🇦🇷 🇨🇱 🇵🇾 🇺🇾 20:30 hs | 🇧🇴 🇻🇪 🇺🇸 ET 19:30 hs | 🇨🇴 🇪🇨 🇵🇪 18:30 hs | 🇲🇽 🇺🇸 CT 17:30 hs | 🇺🇸 PT 16:30 hs | 🇪🇸 01:30 hs

🏀 Los Angeles Clippers vs. San Antonio Spurs: League Pass, NBA TV, Star+, DirecTV

🇦🇷 🇨🇱 🇵🇾 🇺🇾 22:00 hs | 🇧🇴 🇻🇪 🇺🇸 ET 21:00 hs | 🇨🇴 🇪🇨 🇵🇪 20:00 hs | 🇲🇽 🇺🇸 CT 19:00 hs | 🇺🇸 PT 18:00 hs | 🇪🇸 03:00 hs

🏀 Sacramento Kings vs. Los Angeles Lakers: League Pass, NBA TV, Star+, DirecTV

🇦🇷 🇨🇱 🇵🇾 🇺🇾 22:00 hs | 🇧🇴 🇻🇪 🇺🇸 ET 21:00 hs | 🇨🇴 🇪🇨 🇵🇪 20:00 hs | 🇲🇽 🇺🇸 CT 19:00 hs | 🇺🇸 PT 18:00 hs | 🇪🇸 03:00 hs

NFL – Temporada regular

🏈 Carolina Panthers vs. Houston Texans: ESPN, Fox Sports, DAZN

🇦🇷 🇨🇱 🇵🇾 🇺🇾 14:00 hs | 🇧🇴 🇻🇪 🇺🇸 ET 13:00 hs | 🇨🇴 🇪🇨 🇵🇪 12:00 hs | 🇲🇽 🇺🇸 CT 11:00 hs | 🇺🇸 PT 10:00 hs | 🇪🇸 19:00 hs

🏈 Dallas Cowboys vs. Los Angeles Rams: ESPN, Fox Sports, DAZN

🇦🇷 🇨🇱 🇵🇾 🇺🇾 14:00 hs | 🇧🇴 🇻🇪 🇺🇸 ET 13:00 hs | 🇨🇴 🇪🇨 🇵🇪 12:00 hs | 🇲🇽 🇺🇸 CT 11:00 hs | 🇺🇸 PT 10:00 hs | 🇪🇸 19:00 hs

🏈 Green Bay Packers vs. Minnesota Vikings: ESPN, Fox Sports, DAZN

🇦🇷 🇨🇱 🇵🇾 🇺🇾 14:00 hs | 🇧🇴 🇻🇪 🇺🇸 ET 13:00 hs | 🇨🇴 🇪🇨 🇵🇪 12:00 hs | 🇲🇽 🇺🇸 CT 11:00 hs | 🇺🇸 PT 10:00 hs | 🇪🇸 19:00 hs

🏈 Indianapolis Colts vs. New Orleans Saints: ESPN, Fox Sports, DAZN

🇦🇷 🇨🇱 🇵🇾 🇺🇾 14:00 hs | 🇧🇴 🇻🇪 🇺🇸 ET 13:00 hs | 🇨🇴 🇪🇨 🇵🇪 12:00 hs | 🇲🇽 🇺🇸 CT 11:00 hs | 🇺🇸 PT 10:00 hs | 🇪🇸 19:00 hs

🏈 Miami Dolphins vs. New England Patriots: ESPN, Fox Sports, DAZN

🇦🇷 🇨🇱 🇵🇾 🇺🇾 14:00 hs | 🇧🇴 🇻🇪 🇺🇸 ET 13:00 hs | 🇨🇴 🇪🇨 🇵🇪 12:00 hs | 🇲🇽 🇺🇸 CT 11:00 hs | 🇺🇸 PT 10:00 hs | 🇪🇸 19:00 hs

🏈 New York Giants vs. New York Jets: ESPN, Fox Sports, DAZN

🇦🇷 🇨🇱 🇵🇾 🇺🇾 14:00 hs | 🇧🇴 🇻🇪 🇺🇸 ET 13:00 hs | 🇨🇴 🇪🇨 🇵🇪 12:00 hs | 🇲🇽 🇺🇸 CT 11:00 hs | 🇺🇸 PT 10:00 hs | 🇪🇸 19:00 hs

🏈 Pittsburgh Steelers vs. Jacksonville Jaguars: ESPN, Fox Sports, DAZN

🇦🇷 🇨🇱 🇵🇾 🇺🇾 14:00 hs | 🇧🇴 🇻🇪 🇺🇸 ET 13:00 hs | 🇨🇴 🇪🇨 🇵🇪 12:00 hs | 🇲🇽 🇺🇸 CT 11:00 hs | 🇺🇸 PT 10:00 hs | 🇪🇸 19:00 hs

🏈 Tennessee Titans vs. Atlanta Falcons: ESPN, Fox Sports, DAZN

🇦🇷 🇨🇱 🇵🇾 🇺🇾 14:00 hs | 🇧🇴 🇻🇪 🇺🇸 ET 13:00 hs | 🇨🇴 🇪🇨 🇵🇪 12:00 hs | 🇲🇽 🇺🇸 CT 11:00 hs | 🇺🇸 PT 10:00 hs | 🇪🇸 19:00 hs

🏈 Washington Commanders vs. Philadelphia Eagles: ESPN, Fox Sports, DAZN

🇦🇷 🇨🇱 🇵🇾 🇺🇾 14:00 hs | 🇧🇴 🇻🇪 🇺🇸 ET 13:00 hs | 🇨🇴 🇪🇨 🇵🇪 12:00 hs | 🇲🇽 🇺🇸 CT 11:00 hs | 🇺🇸 PT 10:00 hs | 🇪🇸 19:00 hs

🏈 Seattle Seahawks vs. Cleveland Browns: ESPN, Fox Sports, DAZN

🇦🇷 🇨🇱 🇵🇾 🇺🇾 17:05 hs | 🇧🇴 🇻🇪 🇺🇸 ET 16:05 hs | 🇨🇴 🇪🇨 🇵🇪 15:05 hs | 🇲🇽 🇺🇸 CT 14:05 hs | 🇺🇸 PT 13:05 hs | 🇪🇸 22:05 hs

🏈 Arizona Cardinals vs. Baltimore Ravens: ESPN, Fox Sports, DAZN

🇦🇷 🇨🇱 🇵🇾 🇺🇾 17:25 hs | 🇧🇴 🇻🇪 🇺🇸 ET 16:25 hs | 🇨🇴 🇪🇨 🇵🇪 15:25 hs | 🇲🇽 🇺🇸 CT 14:25 hs | 🇺🇸 PT 13:25 hs | 🇪🇸 22:25 hs

🏈 Denver Broncos vs. Kansas City Chiefs: ESPN, Fox Sports, DAZN

🇦🇷 🇨🇱 🇵🇾 🇺🇾 17:25 hs | 🇧🇴 🇻🇪 🇺🇸 ET 16:25 hs | 🇨🇴 🇪🇨 🇵🇪 15:25 hs | 🇲🇽 🇺🇸 CT 14:25 hs | 🇺🇸 PT 13:25 hs | 🇪🇸 22:25 hs

🏈 San Francisco 49ers vs. Cincinnati Bengals: ESPN, Fox Sports, DAZN

🇦🇷 🇨🇱 🇵🇾 🇺🇾 17:25 hs | 🇧🇴 🇻🇪 🇺🇸 ET 16:25 hs | 🇨🇴 🇪🇨 🇵🇪 15:25 hs | 🇲🇽 🇺🇸 CT 14:25 hs | 🇺🇸 PT 13:25 hs | 🇪🇸 22:25 hs

🏈 Los Angeles Chargers vs. Chicago Bears: ESPN, Fox Sports, DAZN

🇦🇷 🇨🇱 🇵🇾 🇺🇾 21:20 hs | 🇧🇴 🇻🇪 🇺🇸 ET 20:20 hs | 🇨🇴 🇪🇨 🇵🇪 19:20 hs | 🇲🇽 🇺🇸 CT 18:20 hs | 🇺🇸 PT 17:20 hs | 🇪🇸 02:20 hs