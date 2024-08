Este jueves 22 de agosto de 2024 la ciclista ecuatoriana, Esther Galarza, se volvió tendencia en redes sociales por sus fuertes críticas a las autoridades ecuatorianas antes el “escaso” apoyo que estarían recibiendo. Nuevamente la Federación Ecuatoriana de Ciclismo se ve expuesta.

Galarza es líder de la clasificación femenina de la Vuelta a Colombia. Cuando le preguntaron por Ecuador, la tricolor fue muy contundente: “Siempre orgullosa de mis raíces, más no agradecida porque nunca han apoyado en nada. Agradecer a las pocas y contadas personas que en Ecuador han confiado en mí”, agregó Galarza.

Por otro lado, en otra ronda de preguntas fue más contundente contra Ecuador y sus autoridades: “Hay mucha gente que ‘apoya’ y me refiero a Ecuador, que no apoya ni M…. Si te van a apoyar, que te apoyen con todo, sino que no te apoyen, que no te hagan perder el tiempo”, comentó muy emocionada.

Asimismo, Galarza también fue contundente con la Federación Ecuatoriana de Ciclismo que dejó fuera a Richard Carapaz de los Juegos Olímpicos: “En Ecuador se hacen muy mal las cosas, a Richard Carapaz siendo el campeón olímpico no lo llevaron, cuando fue él quien ganó el cupo”, criticó.

La Federación Ecuatoriana de Ciclismo sigue estando en el ojo de las críticas después de su polémica actitud para los Juegos Olímpicos. Las autoridades decidieron dejar fuera, con un reglamento muy cuestionable, a Carapaz de París 2024 para que compita Jonathan Narváez.

Richard Carapaz no fue a París 2024

El único ciclista ecuatoriano que ha ganado una medalla en un Juego Olímpico, y que fue la de oro, no fue tomado en cuenta para defender su posición en París 2024. La decisión sigue trayendo cuestionamientos a la FEC. Y ahora con las críticas de Galarza estos aumentan.