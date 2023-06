No era el jugador que esperaban: El refuerzo que Lakers le consiguió a LeBron por US$4.3 millones

Llegó la hora cero para el NBA Draft 2023 y alrededor de Los Angeles Lakers empezaron las especulaciones sobre intercambios para traer a dos jugadores que sonaban con fuerza. Giro de 180 grados, el equipo californiano entregó US$4.3 millones y le consiguió un refuerzo inesperado a LeBron James y compañía en vísperas de la temporada 2023-24.

Un hombre grande que es especialista en rebotes, Myles Turner, y un jugador que terminó con una efecitividad del 42.5% en triples al terminó de la temporada NBA 2022-23 como Buddy Hield, volvieron a sonar para los Lakers y la cuenta partidaria de Twitter LakeShowYo, que tiene más de 393.000 seguidores, les puso un ultimátum.

“Si Myles Turner y Buddy Hield no son Lakers esta noche (22 de junio de 2023), entonces no quiero escuchar sus nombres nunca más”, publicó LakeShowYo y… El equipo de Los Ángeles sí hizo un negocio con Indiana Pacers, pero no fue por ninguno de estos jugadores, le dieron otro nombre a LeBron James y compañía.

Jovan Buha, reportero del portal The Athletic, describió al nuevo refuerzo de los Lakers como un tirador contundente desde la línea de triples al tener una efectividad del 35.4%. Además, el periodista anteriormente mencionado sostuvo sobre el protagonista de esta historia que es “una amenaza de transición dinámica que puede pasar por alto a los defensores y lanzar volcadas destacadas“.

Los Angeles Lakers envió US$4.3 millones a Indiana Pacers y a cambio obtuvo el pick 40 del NBA Draft 2023 en un intercambio que también involucró a Denver Nuggets y Oklahoma City Thunder. El equipo californiano se quedó con Maxwell Lewis y le consiguó un alero de 2.01 metros de estatura a LeBron James, Anthony Davis y compañía. Lewis viene de promediar por juego 17.1 puntos en a Universidad Pepperdine y el equipo californiano ya lo presentó en su cuenta de Twitter.