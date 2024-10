Raphinha, evidentemente, se la tenía guardada. Es que después de más de un mes del cierre del libro de pases y de que se terminaran de sepultar los rumores que arrimaron a Nico Williams al Barcelona, el brasileño, en la previa del encuentro por Champions League con el Bayern Munich, se desquitó por los comentarios e imágenes que hicieron al respecto en redes sociales.

En resumen la historia es así: hinchas del Blaugrana hicieron montajes con el número 11, que viste Raphinha, y el nombre del futbolista del Athletic Club de Bilbao, como clara señal de a quién preferían entre los dos. No obstante, las complicaciones financieras y económicas del Culé declinaron todo tipo de negociación y terminaron el tema, por lo menos, hasta el próximo libro de transferencias.

Sin embargo, para el futbolista de la Verdeamarela el asunto sigue vivo. De modo tal, que este martes 22 de octubre en rueda de prensa en la Ciudad Deportiva Joan Gamper comentó: ”Lo de la camiseta fue un poco gracioso, una broma de mal gusto, al final creo que la gente tiene que respetar a los jugadores que están en el club”.

Además, por si quedaba alguna duda, insistió para dejar en claro que las fotos que circularon le molestaron: ”Estamos la temporada dando lo mejor y ver una foto así no te sabe bien. Siento que fue una falta de respeto, pero la gente hace lo que quiere y pone el número que quiere. Pero no fue un motivo especial para explicar cómo he empezado la temporada. El punto crucial fueron las ganas que tenía y sabiendo que tenía que poder adaptarme a otras posiciones. Si trabajaba antes al cien por cien ahora trabajo al 200″.

Raphinha ya había comentado las publicaciones sobre el número 11 y el ”Williams Jr”.

Los números de Raphinha en lo que va de la temporada

Raphinha, en la temporada 2023/2024, sobre 37 partidos disputados alcanzó a anotar 10 goles y registrar 13 asistencias. Y en los 10 encuentros que acumula en la campaña actual ya lleva 6 anotaciones y 8 pases gol, con lo cual, va camino a superar las estadísticas del curso anterior, dentro de un aumento en el rendimiento de todo Barcelona desde que asumió Hansi Flick.

¿Cuándo juega Barcelona frente a Bayern Munich por la Champions League?

El FC Barcelona recibirá en el Estadio Olímpico Lluís Companys de Montjuic este miércoles 23 de octubre (desde las 21:00 horas ded Europa Central) al Bayern Munich, en uno de los encuentros correspondientes a la tercera jornada de la Fase de Liga de la UEFA Champions League 2024/2025. El arbitraje estará a cargo de Slavko Vinčić y el VAR bajo la mirada de Tomasz Kwiatkowski.