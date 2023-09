Se aproxima la fecha FIFA de octubre y llega el momento de que las selecciones empiecen a definir sus convocados. Primero, se deberán conocer los futbolistas reservados. En este sentido, Uruguay apelará nuevamente al misterio respecto a qué jugadores estarán en esta primera lista de Marcelo Bielsa. Los nombres a seguir, como sucedió en la convocatoria de septiembre, son Luis Suárez y Edinson Cavani.

Bielsa no dará a conocer los reservados de la Celeste para esta fecha FIFA, donde jugarán los partidos correspondientes a la tercera y cuarta fecha de las Eliminatorias Sudamericanas para el Mundial 2026. El propio entrenador argentino explicó que no anuncia estos nombres para que no queden expuestos públicamente, más allá de sí informarlos ante la FIFA. Recién dio a conocer de forma oficial y pública la convocatoria final de 25 jugadores.

Para la lista de reservados de octubre sucederá exactamente lo mismo. La expectativa se mantendrá hasta tanto se conozcan los convocados finales de la selección de Uruguay. Según El Observador, la lista definitiva de Marcelo Bielsa se conocerá entre el 8 y el 9 de octubre.

Pero será este viernes 22 de septiembre cuando el Loco deba anunciar la lista de reservados ante la FIFA. Y habrá que ver qué jugadores estarán en este listado, aunque se presume que los nombres de Luis Suárez y Edinson Cavani puedan estar.

¿Cómo están las situaciones de Suárez y Cavani en la selección de Uruguay?

Los casos de Luis Suárez y Edinson Cavani están en boca de todos en Uruguay. Bielsa no los incluyó en la lista de convocados para las primeras fechas de Eliminatorias. En el caso del Pistolero hasta hubo una reacción del propio jugador, quien cuestionó el no haber sido informado al respecto por su condición de referente. Por su parte, el Matador, quien ya cumplió con la suspensión impuesta por FIFA tras el Mundial de Qatar, fue más escéptico y respetó la decisión del seleccionador.

Tanto Suárez y Cavani no están fuera de la selección de Uruguay y siguen formando parte de la consideración de Marcelo Bielsa. Pero, tal como asegura el citado medio de aquel país, no hay ningún indicio sobre si formarán parte aunque sea de la lista de reservados para los partidos de octubre.

Luis Suárez atraviesa un buen momento con Gremio donde viene de anotar tres goles en los últimos cinco partidos, con dos asistencias, incluida la del último partido con triunfo ante Palmeiras por el Brasileirao. En tanto, Edinson Cavani sólo tiene un gol en siete partidos con Boca Juniors.

Que estos dos nombres históricos para la selección uruguaya vuelvan a estar en la mira tiene directa relación con lo ocurrido en el último partido. La Celeste no pudo ante Ecuador y careció de una referencia de área. Sin Darwin Núñez, ese lugar lo tomó un Cristian Kike Olivera, quien hizo su debut con el seleccionado. ¿Volverá a estar en la lista definitiva o habrá lugar para el regreso de algún histórico?

¿Cuáles son los próximos partidos de la Selección de Uruguay?

La selección de Uruguay afronta dos duros partidos en la próxima fecha FIFA. El jueves 12 de octubre visitará Barranquilla para jugar ante Colombia por la tercera fecha de las Eliminatorias Sudamericanas para el Mundial 2026. Cinco días después, el martes 17 del mismo mes, recibirá en Montevideo a Brasil por la cuarta jornada.

Así están las posiciones de las Eliminatorias Sudamericanas para el Mundial 2026