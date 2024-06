Empieza a definirse una Eurocopa de Naciones donde ya Alemania, España y Portugal ya están clasificadas para unos octavos de final que esta noche tendrán como mínimo otros dos nuevos integrantes. A la espera de lo que ocurra en el resto de la fecha y sobre todo en los Albania vs. La Roja y Croacia vs. Italia de esta noche, así están ahora mismo los cruces para la primera eliminatoria de mano a mano en el torneo.

El tanto de Nicklas Füllkrug ante Suiza permite a los locales quedarse con el grupo A. Jugaran en octavos de final de la Eurocopa frente al segundo del grupo C que ahora mismo sería Dinamarca. Muy atentos a ese choque, pues el ganador se medirá con el vencer del España vs. Hungría a la espera de más resultados. Recordemos que La Roja se medirá contra uno de los mejores terceros de los grupos A, D, E y F. 29 y 30 de junio serán la fecha de ambos cruces.

Sigamos en el lado de los Alemania y España en el cuadro general. Portugal espera para jugar el 1 de julio en Frankfurt ante de momento el tercero del grupo B. Un lugar que en este momento pertenece a Albania y que apunta a quedar definido esta noche con lo que ocurra en el grupo de la muerte. Los lusos, en caso de vencer, se verían las caras en cuartos de final ante el ganador de momento de un apasionante Francia vs. Bélgica. Todo puede cambiar en la última jornada, pero así quedaría todo en caso de mantenerse dichas posiciones en los grupos D y E.

¿Y al otro lado del cuadro? Tendríamos un duelo en este momento del primero del grupo E y el mejor tercero del grupo D. Un Rumania vs. Austria aguarda hasta aquí para el 2 de julio en el Allianz Arena de Múnich. Su rival en cuartos para el ganador llegaría del Países Bajos vs. Turquía (Primero grupo D y segundo grupo F). Leipzig será el hogar de dicho encuentro pactado por la UEFA para el 2 de julio igualmente. De estas naciones sale uno de los semifinalistas.

Nicklas Füllkrug y su cabezazo ponen a Alemania como puntero del grupo A: Imago

Vayamos al final cuadro. Inglaterra como primero del grupo C se medirá a otro de los mejores terceros en este momento. Los caminos apuntan a falta del final de la fecha hacia una selección de Eslovaquia que por sus tres puntos en la zona E se gana de momento dicho lugar. Gelsenkirchen para el 30 de junio es la fecha indicada para dicho choque. Por último pero no menos importante, surge un posible Suiza vs. Italia que tras el choque de la Azzurra con Croacia esta noche puede quedar definido.

Los goleadores de la Eurocopa 2024

Nicklas Füllkrug y Jamal Musiala con dos tantos suponen ahora mismo los máximos anotadores de la Eurocopa. Otros nombres como Arda Guler, Cody Gakpo pueden igualarles en esta fecha. De momento grandes figuras como Kylian Mbappé, Cristiano Ronaldo o Antoine Griezmann de momento no se estrenan en esta cita continental.

¿Qué partidos se juegan hoy en la Eurocopa?

Se define el que en la fecha era el grupo de la muerte. La zona C tendrá un Albania vs. España donde el equipo de Luis De La Fuente ya se encuentra clasificada como primera. Habrá rotaciones, así como un Italia vs. Croacia donde Luka Modric podría jugar su último partido de élite con la selección de los Balcanes.