Deschamps fue optimista alrededor de su presencia este viernes. En caso de no poder hacerlo, Francia tiene recambios de peso para Mbappé.

Didier Deschamps fue más que optimismo anoche y dentro de unas horas habrá decisiones. Kylian Mbappé espera por el duelo ante los Países Bajos con una Francia donde las informaciones alrededor de su presencia son más que contrariadas. En caso de ausentarse en la ciudad de Leipzig, estas son las opciones con las que se cuenta en Le Bleus para reemplazarle esta noche en Alemania.

“Todo va en la dirección correcta, ayer pudo salir y hacer algo de entreno como hará esta tarde, las cosas van en la dirección correcta para que pueda estar disponible”, dejaba caer anoche el entrenador de la selección francesa. Deschamps espera por un Mbappé que ya tiene máscaras habilitadas por UEFA y que no tengan ni simbología o colores distintos. Kylian Lotin será como mínimo parte de una expedición que en caso de victoria se mete entre los mejores 16 del torneo.

¿Pero cómo sería la formación de Francia en caso de que Mbappé no pueda decir presente? L’Equipe apunta a Maignan; Koundé, Upamecano, Saliba, Hernández; Dembélé, Kanté, Tchouaméni, Rabiot; Thuram y Griezmann. Sería el primer once que ahora mismo se pasaría por la cabeza de Deschamps pata solventar la baja de su máxima estrella en esta segunda jornada de la fase de grupos de la Eurocopa. No es la única hoja de ruta que se baraja.

Le Parisien indica que Olivier Giroud es el Plan B en Le Bleus. El delantero del AC Milan que pondrá rumbo a la MLS para jugar en LAFC puede colarse igualmente como reemplazo de Mbappé. Sería en una formación donde se sacrificaría a Dembelé para contar con Griezmann de media punta y dos puntas de peso como el ‘9’ y Thuram. En las próximas horas se irá esclareciendo el futuro de un combinado francés donde todo pasa por Kylian.

Giroud y Thuram, las primeras opciones para reemplazar a Mbappé: IMAGO

Recordemos que en caso de victoria Francia ya estará clasificada como primera de grupo. UEFA tiene como primer factor diferenciador en su sistema de desempate a puntos el resultado de los choques entre los integrantes de las zonas. Un punto clave pensando en la futura inclusión de Mbappé o por el contrario para encontrar el mejor sistema posible que opaque su ausencia. Le Bleus y los Países Bajos también jugarán los octavos de final en caso de un empate.

El historial Francia vs. Países Bajos

Ambos combinados se llevan el plato fuerte del día en la Eurocopa. Será la cuarta ocasión que ambas se vean las caras por una Eurocopa. En Inglaterra 1996 Francia pasó por penales tras un 0-0 en el marcador de los cuartos de final. Cuatro años más tarde Países Bajos se cobraría venganza por la fase de grupos con un 3-2 a favor. Finalmente y en el 2008, La Orange destruiría a la subcampeona del mundo con un contundente 4-1 en Austria-Suiza.

Los números de Mbappé con Francia

80 partidos tiene ya el delantero del Real Madrid con un combinado francés con el que ha llegado a dos finales del Mundo y con el que ha ganado ya una Nations League. La victoria en Rusia 2018,a acompañada por un total de 47 tantos que eso sí, de momento no se han dado por la Eurocopa de Naciones. Hablamos del único torneo donde Kylian no sabe lo que es marcar para Le Bleus.