Polémica en la Eurocopa Sub 21: inentendible fallo en contra de España vs. Ucrania

La Selección de España se midió este martes 27 de junio ante Ucrania en uno de los encuentros correspondientes a la tercera jornada de la fase de grupos de la Eurocopa Sub 21 2023, con la certeza de tener el pasaje a los Cuartos de Final en su bolsillo. Tal vez por eso no generó tanto revuelo el fallo con el que el árbitro perjudicó a los jóvenes de la Furia.

Resulta que cuando se jugaban 19 minutos del primer tiempo y el tanteador todavía estaba en 0, Ruslan Neshcheret, guardameta del combinado ucraniano, quiso salir rápido con el balón en sus manos, pero se le escapó a centímetros de Rodrigo Riquelme que remató hacia la valla sin oposición alguna marcando lo que hubiera sido el primer gol español.

Sin embargo, el lituano Donatas Rumsas, juez del partido disputado entre la Selección de España Sub 21 y Ucrania en el Superbet Arena – Giulești Stadium de Budapest, Rumania, decidió anular la acción por presunta infracción del mediocampista del Girona, cuando en realidad nunca tuvo ni el más mínimo contacto con el portero rival.

Como era de esperarse, la secuencia generó todo tipo de comentarios en las redes sociales porque, con la repetición de la transmisión, se pudo comprobar que no existió falta alguna por parte de Riquelme hacia Neshcheret. Vale mencionar que en la Eurocopa Sub 21 2023 no se encuentra la asistencias del VAR, por lo que esta situación insólita es una más de las que viene acumulando el torneo.

España ya está clasificado a los Cuartos de Final de la Eurocopa Sub 21 2023

Gracias a los triunfos sobre Rumania (3 a 0) y Croacia (1 a 0), España llegó al duelo con Ucrania, que finalizó 2 a 2, con el acceso a Cuartos de Final asegurado (pautado para el sábado primero de julio). Ahora, espera rival que saldrá del Grupo D (puede ser Italia, Noruega o Suiza).