Alineaciones de Zagreb y Nijmegen por la Europa League: formaciones probables

Zagreb recibe a Nijmegen este jueves 22 de octubre desde las 10:45 de México, 13:45 de Argentina, 18:45 de España. El encuentro corresponde a la jornada 3 de la Europa League. Zagreb viene de ganarle 1-0 a Anderlecht y acumula 1 triunfo, 1 empate en sus últimos 2 partidos. Nijmegen viene de empatar 1-1 con Levski Sofia y acumula 1 empate, 1 derrota en sus últimos 2 partidos.
Las alineaciones de Zagreb y Nijmegen
Zagreb (4-3-3): Dominik Kotarski, Niko Galesic, Sergi Dominguez, Scott McKenna, Matteo Perez Vinlof, Luka Stojkovic, Josip Misic, Luka Ivanusec, Daniel Rodriguez, Dion Beljo, Arber Hoxha. DT: Mario Kovacevic.
Nijmegen (3-4-2-1): Gonzalo Crettaz, Tobias Storm, Ahmetcan Kaplan, Deveron Fonville, Tjaronn Chery, Kevin Kers, Darko Nejasmic, Dennis Geiger, Clement Mutahi Bischoff, Noe Lebreton, Bryan Linssen. DT: Dick Schreuder.
La previa de Zagreb y Nijmegen: todo lo que hay que saber
- Día: jueves 22 de octubre
- Hora: 10:45 de México, 13:45 de Argentina, 18:45 de España
- Próximo partido de Zagreb: vs. Sunderland, jueves 5 de noviembre
- Próximo partido de Nijmegen: vs. Omonia, jueves 5 de noviembre