Alineaciones de Sunderland y Zagreb por la Europa League: formaciones probables

Sunderland y Zagreb se enfrentan este jueves 5 de noviembre en el Stadium of Light por la Europa League. Las formaciones probables de los dos equipos.

Sunderland recibe a Zagreb este jueves 5 de noviembre desde las 14:00 de México, 17:00 de Argentina, 21:00 de España. El encuentro, correspondiente a la jornada 4 de la Europa League, se disputará en el Stadium of Light. Sunderland viene de empatar 1-1 con Lech Poznan y acumula 1 triunfo, 1 empate en sus últimos 2 partidos. Zagreb viene de caer 2-4 ante Nijmegen y acumula 1 triunfo, 1 derrota en sus últimos 2 partidos.

Las alineaciones de Sunderland y Zagreb

Sunderland (4-2-3-1): Robin Roefs, Trai Hume, Kevin Danso, Luke O'Nien, Dayann Méthalie, Granit Xhaka, Enzo Le Fée, Jules Ahoka, Nilson Angulo, Timur Tuterov, Malick Fofana. DT: Régis Le Bris.

Zagreb (4-1-4-1): Dominik Kotarski, Moris Valinčić, Sergi Domínguez, Niko Galešić, Bruno Goda, Mateo Lisica, Luka Stojković, Josip Mišić, Lukas Kačavenda, Mislav Oršić, Dion Beljo.

La previa de Sunderland y Zagreb: todo lo que hay que saber