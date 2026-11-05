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Europa League

Dónde ver EN VIVO Sunderland vs. Zagreb por la jornada 4 de la Europa League: TV y streaming online

Sunderland y Zagreb se enfrentan este jueves 5 de noviembre, en el Stadium of Light, por la jornada 4 de la Europa League. Los detalles de la televisación.

Sunderland vs. Zagreb, Europa League
Sunderland vs. Zagreb, Europa League

Sunderland recibe a Zagreb este jueves 5 de noviembre desde las 14:00 de México, 17:00 de Argentina, 21:00 de España. El encuentro, correspondiente a la jornada 4 de la Europa League, se disputará en el Stadium of Light. El Sunderland quiere meterse de lleno en zona de clasificación y un triunfo ante el Zagreb lo deja a tiro de los puestos de arriba. Es la gran chance para un equipo que en Inglaterra viene de golpe pero que en Europa todavía no perdió pisada.

La Europa League empieza a definir quién pelea arriba y quién queda afuera de los playoffs, y esta cuarta jornada puede ser determinante para ambos.

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La actualidad de ambos equipos

El Sunderland llega golpeado después de caer 1-3 como visitante frente al Coventry, un traspié que cortó una racha positiva en la que había ganado con autoridad y también había sumado de local ante el Leeds. En Europa suma 7 puntos y está noveno, una posición que le permite soñar con meterse entre los mejores si consigue resultados en casa como el de este jueves.

El Zagreb atraviesa un presente mucho más complicado. Viene de perder contra el Rudeš en el torneo local y antes había sufrido una goleada en contra frente al NEC, aunque en el medio logró un triunfo ajustado ante el Rijeco. Con apenas 4 puntos y ubicado 18°, necesita reaccionar rápido si no quiere quedar descolgado de la pelea por avanzar de fase.

Horario del partido

  • México (CDMX): 14:00 hs
  • Estados Unidos (ET): 15:00 hs
  • Estados Unidos (PT): 12:00 hs
  • Argentina: 17:00 hs
  • Colombia: 15:00 hs
  • Perú: 15:00 hs
  • Chile: 17:00 hs
  • España: 21:00 hs

Por dónde ver el partido

Tabla de posiciones

Todos los partidos de la jornada

PartidoDíaMéxicoArgentinaEspaña
Levski Sofia vs. JagielloniaJueves 5 de noviembre11:4514:4518:45
Anderlecht vs. Red BullJueves 5 de noviembre11:4514:4518:45
Real Sociedad vs. LyonJueves 5 de noviembre11:4514:4518:45
Nijmegen vs. OmoniaJueves 5 de noviembre11:4514:4518:45
Lillestroem vs. ViktoriaJueves 5 de noviembre11:4514:4518:45
Crystal Palace vs. HoffenheimJueves 5 de noviembre11:4514:4518:45
Sparta vs. BournemouthJueves 5 de noviembre11:4514:4518:45
Milan vs. FerencvarosJueves 5 de noviembre11:4514:4518:45
Torreense vs. AraratJueves 5 de noviembre14:0017:0021:00
Hapoel vs. OFI CreteJueves 5 de noviembre14:0017:0021:00
Benfica vs. Lech PoznanJueves 5 de noviembre14:0017:0021:00
Sturm Graz vs. NK CeljeJueves 5 de noviembre14:0017:0021:00
Celta vs. Union Saint-GilloiseJueves 5 de noviembre14:0017:0021:00
Celtic vs. BeşiktaşJueves 5 de noviembre14:0017:0021:00
Leverkusen vs. MarseilleJueves 5 de noviembre14:0017:0021:00
AZ Alkmaar vs. JuventusJueves 5 de noviembre14:0017:0021:00

En síntesis

  • Sunderland y Zagreb se enfrentan este jueves 5 de noviembre por la jornada 4 de la Europa League.
  • El partido se transmitirá por Paramount+ y DAZN USA.
  • Sunderland suma 7 puntos en el torneo.
  • Zagreb suma 4 puntos en el torneo.
Redacción Bolavip
Redacción Bolavip
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