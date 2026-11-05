Dónde ver EN VIVO Sunderland vs. Zagreb por la jornada 4 de la Europa League: TV y streaming online

Sunderland y Zagreb se enfrentan este jueves 5 de noviembre, en el Stadium of Light, por la jornada 4 de la Europa League. Los detalles de la televisación.

Sunderland recibe a Zagreb este jueves 5 de noviembre desde las 14:00 de México, 17:00 de Argentina, 21:00 de España. El encuentro, correspondiente a la jornada 4 de la Europa League, se disputará en el Stadium of Light. El Sunderland quiere meterse de lleno en zona de clasificación y un triunfo ante el Zagreb lo deja a tiro de los puestos de arriba. Es la gran chance para un equipo que en Inglaterra viene de golpe pero que en Europa todavía no perdió pisada.

La Europa League empieza a definir quién pelea arriba y quién queda afuera de los playoffs, y esta cuarta jornada puede ser determinante para ambos.

La actualidad de ambos equipos

El Sunderland llega golpeado después de caer 1-3 como visitante frente al Coventry, un traspié que cortó una racha positiva en la que había ganado con autoridad y también había sumado de local ante el Leeds. En Europa suma 7 puntos y está noveno, una posición que le permite soñar con meterse entre los mejores si consigue resultados en casa como el de este jueves.

El Zagreb atraviesa un presente mucho más complicado. Viene de perder contra el Rudeš en el torneo local y antes había sufrido una goleada en contra frente al NEC, aunque en el medio logró un triunfo ajustado ante el Rijeco. Con apenas 4 puntos y ubicado 18°, necesita reaccionar rápido si no quiere quedar descolgado de la pelea por avanzar de fase.

Horario del partido

México (CDMX): 14:00 hs

14:00 hs Estados Unidos (ET): 15:00 hs

15:00 hs Estados Unidos (PT): 12:00 hs

12:00 hs Argentina: 17:00 hs

17:00 hs Colombia: 15:00 hs

15:00 hs Perú: 15:00 hs

15:00 hs Chile: 17:00 hs

17:00 hs España: 21:00 hs

Por dónde ver el partido

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Tabla de posiciones

Todos los partidos de la jornada

Partido Día México Argentina España Levski Sofia vs. Jagiellonia Jueves 5 de noviembre 11:45 14:45 18:45 Anderlecht vs. Red Bull Jueves 5 de noviembre 11:45 14:45 18:45 Real Sociedad vs. Lyon Jueves 5 de noviembre 11:45 14:45 18:45 Nijmegen vs. Omonia Jueves 5 de noviembre 11:45 14:45 18:45 Lillestroem vs. Viktoria Jueves 5 de noviembre 11:45 14:45 18:45 Crystal Palace vs. Hoffenheim Jueves 5 de noviembre 11:45 14:45 18:45 Sparta vs. Bournemouth Jueves 5 de noviembre 11:45 14:45 18:45 Milan vs. Ferencvaros Jueves 5 de noviembre 11:45 14:45 18:45 Torreense vs. Ararat Jueves 5 de noviembre 14:00 17:00 21:00 Hapoel vs. OFI Crete Jueves 5 de noviembre 14:00 17:00 21:00 Benfica vs. Lech Poznan Jueves 5 de noviembre 14:00 17:00 21:00 Sturm Graz vs. NK Celje Jueves 5 de noviembre 14:00 17:00 21:00 Celta vs. Union Saint-Gilloise Jueves 5 de noviembre 14:00 17:00 21:00 Celtic vs. Beşiktaş Jueves 5 de noviembre 14:00 17:00 21:00 Leverkusen vs. Marseille Jueves 5 de noviembre 14:00 17:00 21:00 AZ Alkmaar vs. Juventus Jueves 5 de noviembre 14:00 17:00 21:00

En síntesis

Sunderland y Zagreb se enfrentan este jueves 5 de noviembre por la jornada 4 de la Europa League.

se enfrentan este jueves 5 de noviembre por la jornada 4 de la Europa League. El partido se transmitirá por Paramount+ y DAZN USA .

y . Sunderland suma 7 puntos en el torneo.

suma 7 puntos en el torneo. Zagreb suma 4 puntos en el torneo.