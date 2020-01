33 años después, el arquero de Inglaterra destruyó a Maradona: "Él hizo trampa"

Luego de una primera etapa trabada en la que ambas selecciones no se sacaron ventajas, Diego Maradona se vistió de héroe en el segundo tiempo y marcó los dos goles necesarios para catapultar a Argentina a las semifinales del Mundial de México 1986.

Generando un gran revuelo que hasta el día de la fecha, El Pelusa marcó su primer tanto con la mano, imponiéndose en el salto ante el guardameta Peter Shilton. Ese día, además del Gol del Siglo, también nació la Mano de Dios.

En diálogo con The Guardian, el ex portero de la Selección de Inglaterra recordó con remordimiento dicho cruce y comenzó: "Ese partido es recordado por las razones equivocadas".

"Hice todo lo que pude y la famosa foto muestra que estoy más cerca de la pelota que su cabeza. Es por eso que la golpeó con su mano. Siempre hay gente diciendo: 'Oh, te superó'. No me superó. Hizo trampa", destacó haciendo referencia a las críticas que recibió por parte de distintos aficionados desde aquel entonces.

Dándole el visto bueno a la implementación del VAR en el fútbol, Shilton indicó: "No fui solo yo. El equipo entero de Inglaterra sufrió porque él hizo trampa. La gente estos días se queja sobre el VAR, pero habría sido brillante para nosotros en esa instancia".

Arremetiendo una vez más contra el astro argentino, Peter culminó: "Él lo admitió en cierta forma, diciendo que fue la 'Mano de Dios'. Pero nunca se disculpó, o mostró algún tipo de remordimiento".

