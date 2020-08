Acaramelados y enamorados: Georgina Rodríguez publicó una foto besando a Cristiano

Pese a que fue una de las principales figuras del equipo a la hora de ir en busca de la clasificación a la siguiente instancai de Champions League, los dos goles de Cristiano Ronaldo no fueron suficientes para evitar la eliminación de la Juventus en la competencia internacional en cuestión.

Exteriorizando sus sensaciones a través de su cuenta de Instagram, el portugués, días después, escribió: "La temporada 2019/2020 ha terminado para nosotros, mucho más tarde de lo habitual pero más temprano de lo esperado. Es hora de reflexionar, tiempo para analizar los pros y contras porque el pensamiento crítico es la única forma de crecer".

Centralizado en la idea de volver al ruedo para ir en busca de las metas de la institución, el ex artillero del Real Madrid decidió alejarse de los campos y trasladarse al mar junto a su familia para disfrutar de unos cuantos días de sus merecidas vacaciones.

Georgina Rodríguez, pareja del futbolista, publicó en las últimas horas una postal donde se la puede ver disfrutando al máximo sus días libres junto al crack de Portugal. En una de ellas, dejando en claro lo que siente por su media naranja, la diva adjuntó una foto en la que se está besando con el futbolista.

Feliz a la par de su pareja, con quien comparte la vida desde hace un tiempo, Georgina, completamente enamorada, escribió: "Que afortunada me siento". Lógicamente, los comentarios positivos de los seguidores de la argentina no tardaron en llegar y en cuestión de horas la publicación superó los 4 millones de 'Me gusta'.

