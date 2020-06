Advertencia: Tebas avisó qué pasará con los jugadores si hay más casos de indisciplina

Desde Luka Jovic (Real Madrid) rompiendo la cuarentena para volverse a su país en los primeros días de la pandemia, pasando por la reunión entre jugadores del Sevilla como si no pasase nada hasta la fiesta de Nelson Semedo (Barcelona) con más de veinte personas. Lamentablemente, quienes deberían dar el ejemplo tuvieron muy malas actitudes durante esta pandemia del COVID-19.

Pese a todo ello, este jueves se reanudará la Liga Española y tendremos en unas horas el derbi entre Sevilla y Real Betis. No obstante, en la previa del encuentro, Javier Tebas, presidente de LaLiga, lanzó públicamente una contundente advertencia que hasta podría tomarse con una amenaza debido a los constantes casos de incumplimiento del aislamiento obligatorio.

El máximo directivo del fútbol español remarcó qué puede pasar si persisten los casos de indisciplina mientras se reanuda el campeonato y donde todavía el Gobierno de España no dictaminó el final de la cuarentena obligatoria para las principales ciudades. Un mensaje directo que implícitamente pareció llevar los nombres de Semedo, Ever Banega, Franco Vázquez, Lucas Ocampos y Luuk de Jong.

"La Liga ha mostrado mucha confianza en los jugadores al no cerrar los centros de entrenamiento, así que por favor devuelvan esta confianza y no la rompan. Romper las reglas no solo daña la Liga sino también la salud de las personas en general", empezó Tebas en una conferencia de prensa virtual con periodistas de todo el mundo.

Por último, sentenció que podrían llegar hasta tomar la medida de hacer concentraciones initerrumpidas hasta el final de la temporada para evitar justamente estas infracciones: "Esperamos no llegar allí, pero si la gente sigue yendo a barbacoas y fiestas, quizás no tengamos otra opción".

