Dele Alli fue suspendido por burlarse del coronavirus en febrero

Nada gratis le salió a Dele Alli burlarse del coronavirus sin saber siquiera todo el daño que iba a terminar generando en el mundo.

En los primeros días de febrero, el jugador del Tottenham publicó un video que al poco tiempo debió borrar por la repercusión negativa que recibió.

Se lo podía ver a él, con un barbijo puesto, con un texto que decía: "¿Corona qué? Por favor escuchen con volumen".

Acto seguido, mostraba una persona asiática tosiendo. Primero que nada, debió disculparse con dicho pueblo mediante Weibo.

La misma es una red social muy usada en China: "Me decepcioné a mí mismo y al club. No quiero que ustedes tengan esa impresión de mí porque no fue gracioso. No es algo con lo que se deba bromear", expresó el futbolista.

De igual manera, eso no fue todo: la FA lo sancionó con un partido, por lo que no podrá jugar ante Manchester United en la vuelta a la actividad en Inglaterra.

Además, deberá pagar una multa de 50 mil libras y asistir a un curso educativo. Seguro aprendió la lección...

