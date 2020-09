Ahora sí: primera foto de Luis Suárez con la camiseta de Atlético Madrid

Ayer, en medio de lágrimas, Luis Suárez se despidió de Barcelona de forma oficial. El Pistolero llegó al club en la temporada 2014/15 y se convirtió en uno de los mejores 9 de la historia de la institución. Formó, por ahí, el mejor tridente ofensivo de la historia del fútbol junto a Neymar y Lionel Messi.

Justamente, hace minutos, La Pulga lo despidió en las redes sociales con una emotiva carta donde, además, destruyó a la dirigencia Culé: "No merecías que te echen como lo hicieron pero a estas alturas ya no me sorprende nada".

Finalmente, Lucho continuará en España. Su nuevo club es, nada más y nada menos, que el Atlético Madrid de Diego Simeone. Hoy se pudo ver la primera imagen del crack de la Selección de Uruguay con el escudo Colchonero.

Las fotos fueron tomadas en los exámenes médicos. Con 33 años, Suárez tendrá el desafío de insertarse en una escuela como es la del Cholo y luchar por nuevos objetivos.

Y también, algún día, tendrá que enfrentar a Barcelona, volver a mirar a Lionel Messi e intentar demostrarle a toda la dirigencia el futbolista que dejaron ir.

La primera foto de Luis Suárez con la camiseta de Atlético Madrid... ¡El nuevo 9 del Cholo! pic.twitter.com/Ya2QwBzcA9 — Bolavip Argentina (@BolavipAr) September 25, 2020

