Messi se despidió de Suárez con una carta emotiva y destruyó a la dirigencia del Barcelona

Finalmente, luego de entablarse muchos idas y vueltas en torno al destino del futbolista, se confirmó que Luis Suárez pasaría a defender los colores del Atlético Madrid. El Barcelona, con Ronald Koeman a la cabeza del primer equipo, le comunicó al futbolista uruguayo que no iba a ser tenido en cuenta para la temporada 2020/2021 y forzó la partida del Pistolero en el presente mercado de pases.

Así como ayer tuvo la posibilidad de despedirse con su propia voz mediante una conferencia llevada a cabo en el Camp Nou, este viernes Lucho recibió un mensaje más que emotivo por parte de uno de sus mejores amigos: Lionel Messi. La Pulga, rememorando todo lo que vivió junto a su colega, publicó una pequeña carta en Instagram y marcó: "Ya me venía haciendo la idea pero hoy entré al vestuario y me cayó la ficha de verdad. Que difícil va a ser no seguir compartiendo el día a día con vos, tanto en las canchas como afuera. Los vamos a extrañar muchísimo. Fueron muchos años, muchos mates, comidas, cenas... Muchas cosas que nunca se van a olvidar, todos los días juntos".

"Va a ser raro verte con otra camiseta y mucho más enfrentarte. Te merecías que te despidan como lo que sos: uno de los jugadores más importantes de la historia del club, consiguiendo cosas importantes tanto en lo grupal como individualmente. Y no que te echen como lo hicieron. Pero la verdad que a esta altura ya no me sorprende nada", continuó el rosarino, aprovechando la oportunidad para disparar contra la directiva del Barcelona.

Con el traspaso de Suárez ya confirmado, Lionel le dedicó unas últimas palabras a su amigo antes de despedirse de forma definitiva y cerró: "Te deseo todo lo mejor en este nuevo desafío. Te quiero mucho, los quiero mucho. Hasta pronto, amigo".

Habiéndose generado un gran revuelo de por sí con las palabras emitidas por parte del histórico artillero argentino, en los comentarios Neymar no dudó en echarle leña al fuego y arremeter contra la cúpula dirigencial de la institución de la Liga Española. "Increíble como hacen las cosas", deslizó el actual futbolista del PSG.

