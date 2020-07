Ahora sí: si el Porto suma mañana, Tecatito Corona será campeón

Tranquilos. El champagne puede esperar. Pero ojo, hay que mantenerlo un rato más en la heladera para que no se caliente. A punto está Jesús Corona de descorchar el segundo de liga en su carrera con el Porto. Sin embargo, primero deberán, por lo menos, conseguir un empate contra un Sporting Lisboa que levantó sobre el final del campeonato.

En el último juego de la Primeira Liga de este martes, Benfica sufrió, pero venció por dos tantos a Vitória Guimaraes con un tanto de Chiquinho y otro de Seferovic en la primera etapa. La que podría haber sido la noche de celebración para los Dragones, pasó a ser una concentración absoluta y descansar de la mejor manera en lo que podría ser las vísperas de un nuevo campeonato.

Al equipo de Tecatito le alcanzará con empatar ante Sporting, en el duelo que se disputará en el Estadio do Dragao a partir de las 15:30 horas. Todo esto, gracias a la ventaja que tiene el Porto sobre Benfica, de 5 puntos de ventaja, con 9 en juego, pero además de poseer un cotejo más. Lo improbable es que se le escape.

A pesar de la alegría por las posibilidades reales de volver a ser campeón, no será sencillo para el Porto. La visita llega luego de ocho juegos sin conocer la derrota. De hecho, desde la reanudación de la liga en Portugal, no saben qué es perder, demostrando haberse consolidado cuando ya no peleaban nada.

En tanto, los Dragones han caído en una sola oportunidad desde el comienzo, pero en la final del torneo han demostrado una capacidad goleadora impecable, con 14 goles en seis partidos. El empate es más que posible. El champagne ya está casi a tono de descorcharse.

