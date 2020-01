La llegada de Quique Setién, el triunfo en el debut ante Granada y la ajustada clasificación en Copa del Rey ante Ibiza, apenas fue un paliativo. Barcelona no atraviesa un buen momento futbolístico y Valencia lo puso en evidencia, derrotándolo 2-0 como local.

Para colmo no es esta la única preocupación que tiene el club culé, que no podrá contar con Luis Suárez por alrededor de cuatro meses y que no ha resuelto todavía la llegada de ningún futbolista para reemplazarlo.

Por el contrario, estaría cerca de perder a un delantero que pide pista antes del cierre del mercado de fichajes, puesto que parece haber acuerdo con la Roma para la cesión con opción de compra obligatoria de Carles Pérez.

�� Carles Pérez, cerca de la @ASRomaEspanol



‼️ El canterano no cuenta para Setién y se marchará cedido al conjunto italiano hasta final de temporada con opción de compra obligatoria. pic.twitter.com/hTbcdbxeP9 — Golmunio FCBarcelona (@GolmunioFCB) January 26, 2020

El canterano, que ya debutó en el primer equipo y pedía pista tras la lesión de Suárez, maneja también otras opciones debido al interés del Bayern Munich, Borussia Dortmund y Sevilla.

Por lo pronto, tras la dura derrota ante Valencia, ha participado de la sesión de entrenamiento que se dispuso este domingo para aquellos futbolistas que tuvieron menos, o directamente no tuvieron, participación en dicho encuentro.

Con cinco días por delante para que se cierre el mercado (viernes a las 12 de la noche se baja la persiana para poder fichar hasta que vuelva a abrirse en verano), el canterano no quiere dar un paso en falso, después de que el pasado viernes, tras la sesión en la Ciutat Esportiva, Quique Setién le comunicara que no cuenta con él y que con la vuelta de Ousmane Dembélé iba a jugar muy pocos minutos.

��CARLES PÉREZ ha quedado MUY tocado con la decisión del club, no entiende ni el momento ni el porque. #FCBlive vía @mas_que_pelotas pic.twitter.com/gWgGwseGNw — ᴀᴅʀɪᴀ́ɴ sᴀ́ɴᴄʜᴇᴢ (@_AdrianSnchz) January 24, 2020

