Carles Pérez apuntó contra Barcelona por su salida: "No me lo merecía"

Si hay equipos de élite con plantillas cortas, tal vez el máximo exponente de ello sea Barcelona. Las lesiones y las salidas en los últimos mercados de pases han mermado en el poco recambio que hoy tiene Quique Setién y que, a principio de temporada, tenía Ernesto Valverde.

Uno de los jugadores que ha salido fue Carles Pérez, quien había subido al primer equipo de la mano de Valverde y había hecho una excelente pretemporada con 22 años. En la primera rueda había sumado doce partidos, anotado dos goles y dado dos asistencias siendo siempre recambio. Así y todo, el 30 de enero, sobre el cierre del mercado de pases, se marchó del club.

En las últimas horas, Pérez volvió a hablar sobre su salida y cuestionó a la directiva de Josep Maria Bartomeu, con quien deberá volver a cruzarse para septiembre (el préstamo vence el 30 de agosto y la opción de compra roza los doce millones de euros). "Desde cadete he tenido ofertas para irme del Barça, algunas de ellas de Inglaterra. Hasta cuando estaba en el Barça B tuve ofertas de equipos de Primera y siempre dije que no porque quería llegar al primer equipo. Después tuve mis oportunidades y creo que las aproveché tanto como pude. De hecho, hasta conseguí tener un contrato como jugador del primer equipo", empezó en una entrevista con EFE.

Además, agregó: "A día de hoy aún no entiendo lo que pasó. O el club necesitaba dinero o hay algo más que se me escapa. Pero ya es pasado. No quiero retraer nada, es algo que pasó hace muchos meses. Ahora estoy en la Roma, uno de los mejores equipos de Italia. En su momento sí que me preocupó porque es jodido dejar el Barça y dejar de ver a tu familia y amigos. Desde entonces de mi entorno cercano solo he visto a mis padres".

Por último, sentenció con un mensaje alentador para los juveniles que, como él, no pudieron hacer pie en el exigente primer equipo azulgrana: "Mucha gente explica que hace mucho frío fuera del Barça, pero yo considero que hay mucha vida fuera del Barça. Yo estoy muy bien en la Roma y me estoy ganando un puesto".

