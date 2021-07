Álex Collado, centrocampista de FC Barcelona, saltó al terreno de juego para disputar toda la segunda parte en el primer partido preparación del equipo azulgrana ante Nàstic de Tarragona. El futbolista de 22 años no ha tenido ningún problema al final del partido para decir sin tapujos que la única opción que contempla a día de hoy es la de estar en el primer equipo culé.

Collado jugó todo el segundo tiempo, y con partidos como el de hoy, el jugador quiere demostrar a su actual técnico, Ronald Koeman, que está capacitado y debe tener un lugar en el primer plantel del equipo. El canterano renovó el pasado mes de marzo con el Barça, tras hacer efectiva una opción de ampliar el contrato, pero esta incluía la obligatoriedad de que este juegue con el primer equipo.

Al termino del partido, el futbolista habló para TV3 y fue muy convincente en sus intenciones con FC Barcelona. "Voy a estar aquí trabajando al máximo, siempre he dicho que estoy feliz y contento. No volveré al Barça B", afirmó Collado, "¿Que si me quedo en el Barcelona es para estar en el primer equipo? Sí".

Álex tiene como unico objetivo el Camp Nou esta temporada. "Yo no voy a jugar con el filial. O me quedo en el primer equipo o me iré, pero mi prioridad es luchar para quedarme aquí, pero no se puede tampoco descartar nada", declaró el centrocampista.