Ancelotti explica lo de Mina: "Es una lesión muscular. No se recuperó bien"

Una nueva jornada de fútbol se llevó a cabo en la Premier Legue y al Everton no le fue nada bien. Se midieron ante el Wolverhampton y terminaron perdiendo por 3-0. Además de la goleada, el equipo tuvo que lidiar con la temprana lesión de Yerry Mina, quien tuvo que salir del terreno de juego a la media hora de partido por lesión.

Al final del juego, Carlo Ancelotti habló con la prensa y se mostró bastante molesto por el resultado y la actitud del equipo. Sin embargo, le abrió un capítulo especial a Yerry Mina y explicó el estado de salud del colombiano. El jugador salió del terreno de juego visiblemente adolorido.

"Yerry tiene un problema muscular. Desafortunadamente cuando solo tienes dos días de descanso los jugadores no se alcanzan a recuperar del todo. Yerry no se alcanzó a recuperar bien y ahí es donde pasan este tipo de lesiones".

Por ahora, habrá que esperar a que el cuerpo médico de un dictamen oficial sobre la nueva lesión de Yerry Mina. Al Everon le quedan tres partidos para cerrar la temporada de la liga inglesa y Carlo Ancelotti tiene la esperanza de poder contar con el central de Guachané en los juegos contra Aston Villa, Sheffield United y Bournemouth.

"Hay excusas pero no quiero tenerlas. El rendimiento no fue aceptable. Ya he hablado con los jugadores. Tenemos que preparar el próximo partido y tener una actitud muy diferente".

