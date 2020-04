Andrés Guardado explotó de bronca por la rebaja salarial de los futbolistas

La pandemia del coronavirus y el parón de las actividades genera muchas pérdidas económicas, por lo que los clubes de futbol no tienen más remedio que rebajar un pocertanje del sueldo de los futbolistas por un tiempo.

Andrés Guardado ante Real Madrid: 90 minutos, 1 asistencia (la del gol del triunfo), 12 recuperaciones, 58 toques, éxito en 30 de 39 entregas, cerca de convertir un golazo de volea, 1 intercepción y ganó 6 de 13 duelos. Con 33 años, sigue rindiendo en el máximo nivel. ORGULLO. pic.twitter.com/cXFbMY3J21 — Invictos (@InvictosSomos) March 8, 2020

Andrés Guardado, ante esta situación, no se mostró para nada conforme. En el Betis la reducción podría llegar hasta un 15% si la Liga acaba suspendiéndose y el mexicano explotó.

El que anticipó a Sergio Ramos, el que asistió a Cristian Tello. Una jugada decisiva para redondear la noche de Andrés Guardado ante Real Madrid. REFERENTE. pic.twitter.com/0r5F0R54iW — Invictos (@InvictosSomos) March 8, 2020

"Siempre es lo más fácil quitarle dinero al jugador y no meterse en una pelea con una marca o la taquilla del estadio. Lo voy a dejar hasta ahí, es algo muy delicado, no me quiero echar gente en contra. Creo que va en el modelo de negocio del fútbol, pero al final para el jugador es una situación muy compleja, porque somos trabajadores, pero también activos del club", declaró el mediocampista.

Más adelante detalló: "Esto es una llamada de atención para el mundo del fútbol. Hay que replantearse el modelo de negocio, aunque nadie se esperaba una situación así. Era difícil de prever. Los clubes tendrán que cambiar la forma de gastarse el dinero. Quizás el fútbol se vuelva ahora más terrenal porque vivía en una burbuja que no es lo real".

��¡IMPORTANTE!�� #Coronavirus �� #TuCasaTuCancha



Sigamos las medidas de prevención y control de la Secretaría de Salud para evitar el contagio. #AbrazadosPorElFutbol ⚽ #SienteTuLiga pic.twitter.com/T8EXkCm12P — LIGA BBVA MX (@LigaBBVAMX) April 5, 2020

"La verdad es que fue una situación de común acuerdo entre directiva y jugadores. La directiva de acercó para decirnos como se está viviendo esta crisis de sanidad que hay en el mundo, y lo que repercute para la Liga y el club", explicó el ex Atlas.

Por último Andrés confesó: "Nos dijo los escenarios que había y se dio la negociación y ver lo mejor para todos para que pudiera mantener una sana economía en este momento de crisis y no tocaran a los trabajadores que están detrás de nosotros".

Lee También