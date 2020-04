Atento, Zidane: Haaland, su gran objetivo, coqueteó con Real Madrid

Con apenas 19 años de edad, Erling Braut Haaland se ha convertido en uno de los futbolistas más buscados del planeta. Tiene un poderío ofensivo realmente estruendoso y ya se cansó de hacer goles con todas las camisetas que vistió. En ese contexto, quien terminó ganando la batalla compuesta por varios equipos y haciéndose con sus servicios fue Borussia Dortmund, elenco que lo estaba disfrutando hasta que el coronavirus generó que el fútbol se detenga por completo.

De todas maneras, el interés por Haaland por parte de otros conjuntos poderosos no disminuyó. Por ejemplo, Real Madrid sigue tan pendiente de su figura como antes y no baja los brazos en torno a una posible contratación. Tal es así que el artillero noruego que también defendió los colores Bryne, Molde y Red Bull Salzburgo se ha transformado en el principal objetivo de Zinedine Zidane, director técnico Merengue, pensando en el próximo mercado de pases del viejo continente.

Erling Haaland, delantero de Borussia Dortmund. (Foto: Getty)

Haaland, que marcó nada más ni nada menos que nueve goles en tres partidos en la pasada Copa del Mundo Sub-20 de Polonia, lleva 12 anotaciones en 11 encuentros en Borussia Dortmund y es uno de los jugadores del momento a lo largo y a lo ancho del globo terráqueo. Bajo esa órbita, en las últimas horas, el delantero noruego fue consultado por 'FourFourTwo' sobre la posibilidad de marcharse a otro equipo y el conocido interés de Real Madrid. Y no dudó en su respuesta.

"No hablo de eso. Puedo hablar de mí y de mi club, aunque siempre es agradable cuando los clubes están interesados. Significa que has hecho algo bien", comenzó manifestando Haaland al respecto. Sin embargo, posteriormente compartió cuál es su sueño en este momento: "Es ganar la Champions League con Borussia Dortmund. Sería un sueño muy agradable. El de mi padre era hacerlo con el Leeds. Él jugó para diferentes equipos de la Premier League, así que, por supuesto, te conviertes en un fanático. Los apoyas porque apoyas a tu padre", señaló.

Por último, Haaland se refirió a uno de los principales referentes, el sueco Zlatan Ibrahimovic, que sigue vigente y marcando goles en Milan: "Me gusta su mentalidad y cómo ve cosas diferentes. Creo que siempre he tenido esa confianza también, soy solo yo. También me gusta cómo se mueve de un club a otro, en otro país, lo cual no es fácil, pero entra y solo marca goles desde el primer segundo".

