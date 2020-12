Qué canal transmite Ferencváros vs. Barcelona por la Champions League

�� Already qualified:



Group A: Bayern

Group C: Man City

Group E: Chelsea, Sevilla

Group G: Barcelona, Juventus



�� Can qualify this week:



Group A: Atlético

Group B: Gladbach, Real Madrid

Group C: Porto

Group D: Liverpool

Group F: Dortmund, Lazio

Group H: Manchester United#UCL pic.twitter.com/X2muD5LBEX