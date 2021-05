Barcelona: Javier Mascherano da su valoración al trabajo de Ronald Koeman

Ya fuera de los terrenos de juego, su figura sigue siendo más que respetada y venerada en Barcelona. En tiempos donde su carácter, liderazgo y fútbol serían más que bienvenidos sobre el césped del Camp Nou, Javier Mascherano analizó lo que ha sido el año de Ronald Koeman al frente del equipo.

Durante un evento de los embajadores de LaLiga donde Bolavip pudo estar presente, el jefecito dio sus impresiones sobre cómo terminará el campeonato de primera división cuando Colchoneros y Merengues disputen la última jornada: “Quiero y espero que gane el Atlético”.

Sus palabras sobre Ronald Koeman

Al ser consultado por uno de los medios al evento del cual hizo parte junto a figuras de la talla de Marcos Senna, Luis Garcia, Aritz Aduriz o el propio Diego Forlán, el argentino dio sus impresiones sobre el futuro de Koeman: “No soy el más indicado para hablar del tema. Respeto los trabajos de los entrenadores. Creo que asumió en una situación difícil y por momentos levanto de muy buena manera al equipo”.

“Al final el no poder ganar esos partidos importantes contra rivales directos fue lo que terminó decidiendo que el Barcelona no pueda competir. Tuvo la chance de encontrarse en este último tramo con estos partidos ante el Real y el Atlético y no le dio para poder llegar con opciones a este último partido”, finalizaba el volante y defensor que llegó a defender la camiseta blaugrana en más de 333 encuentros.

También se mostró ilusionado con la llegada de Agüero y el efecto que puede tener en la renovación de Messi: “He leído y la verdad que para todos los que queremos al Barcelona nos hace mucha ilusión. Ojalá que se pueda dar que el Kun llegue al Barcelona. Creo que sería un gran fichaje y sobre todo para tratar de generar un buen entorno para que Lionel se pueda quedar en el Barcelona”.

