Barcelona: aseguran que la renovación de Messi está hecha

Las declaraciones del presidente del PSG sobre su futuro volvieron a generar un huracán en Barcelona, donde hasta hace poco todo eran certezas en cuanto a la renovación de Lionel Messi con el equipo de sus amores. Pasadas unas horas de lo que es la última amenaza de Nasser Al-Khelaifi, desde el Chiringuito aseguran un panorama muy diferente al que comentan en Paris.

“¿Messi? No hablo de negociaciones en curso. Además, le dije al presidente del Barcelona que Messi estaba en el fin de contrato y que todos los clubes tienen derecho desde el 1 de enero a negociar con él. Lo que puedo decirte, es que todos los grandes jugadores quieren venir al PSG”, había comentado en L’Equipe el máximo dirigente de los parisinos.

La respuesta del Chiringuito

“Despues de las declaraciones de Al-Khelaifi poniendo en dudas la situación de Messi y la llamada del City, estuve averiguando sobre el tema. Yo sigo la misma línea, Messi se va a quedar. He preguntado cómo iba la situación, si ha habido algún cambio o modificación por las palabras del presidente del PSG. Me han dicho que está hecho. Palabras literales me han dicho que está hecha. Ahora mismo la renovación de Messi con Barcelona esta hecha”, cerraba el periodista José Álvarez sobre el argentino y su futuro.

A solo 22 días para que oficialmente sea jugador libre, Lionel Andrés Messi sigue sin dar respuestas sobre su futuro. Uno por el que en Barcelona apuestan que será blaugrana, mientras que del otro lado de los Pirineos no terminan de tenerlo claro.

Las palabras del presidente del PSG fueron tomadas en el programa de televisión cómo una amenaza vacía y sin fundamentos tras los contactos que intentó la dirigencia culé con Neymar. El mercado de fichajes se juega en los despachos y esto apenas empieza.

