Barcelona: el club ya sabe cuanto podrá gastarse en fichajes

Joan Laporta anunciaba hace no mucho que encontró el club peor de lo que se esperaba. Barcelona afronta tiempos oscuros en lo financiero, donde las deudas tienen el futuro de la institución más comprometido que nunca. Desde LaLiga, han confirmado que el equipo tendrá muy difícil poder pagar el traspaso de un futbolista. ¿No tendrá Ronald Koeman más refuerzos?

Por medio de una charla con Onda Cero, el presidente Javier Tebas explicó que tiene que pasar para que los Culés puedan fichar a un futbolista desde otra institución: “Nosotros tenemos una norma especial para cuando un club supera su masa salarial sobre la establecida por LaLiga donde solo puede incorporar jugadores que supongan el 25% del ahorro. Si el Barça vende un jugador por 100 millones de euros solo se podrá gastar 25. Si el Barça se ahorra 10 millones de euros de una ficha, solo podrá gastar 2,5 millones en una nueva ficha”.

“Si el Barcelona quiere traer un jugador que le cuesta en sueldo 25 millones por temporada, debe dar salida ya sea por traspaso o por rebaja salarial a 100 millones”, declaraba el dirigente en unas palabras que explican en buena parte la prisa por traer a coste cero a jugadores cómo Eric Garcia o Sergio Kun Agüero.

¿Una inevitable fuga de cracks?

Koeman ha confiado en su grupo de jugadores desde el primer día, aunque sabe que para poder luchar en todos los frentes necesita jugadores del más alto nivel. En medio de los rumores por fichar a alguno de los grandes jugadores del momento, las declaraciones de Tebas invitan a pesar que para Barcelona tenga chances de contratar a un distinto, uno de sus activos más interesantes tendrá que salir.

“Tienen que bajar salarios en una cantidad considerable o producir ingresos por venta de jugadores. Ellos saben que si no rebajan una cantidad importante de los actuales emolumentos que tienen los jugadores con contrato en vigor no pueden incorporar a nadie”, finalizaba el presidente en unas palabras que vuelven a ejemplificar el delicado momento financiero que pasa el club ahora mismo. Si no hay una gran venta, cuesta pensar en que vengan más refuerzos para el equipo de Ronald Koeman.

