Qué canal transmite Borussia Dortmund vs. Bayern Múnich por la Bundesliga

Borussia Dortmund vs. Bayern Múnich se miden este sábado 7 de noviembre en El Clásico desde el Signal Iduna Park EN VIVO | ONLINE | EN DIRECTO por OneFootball App en el marco de la fecha 7 de la Bundesliga.

Ambos equipos llevan cuatro triunfos en fila y lideran la tabla de posiciones con 15 unidades. Tanto Bayern como Borussia acumulan cinco victorias y una derrota tras seis jornadas disputadas.

Borussia llega a este encuentro luego de golear 3-0 a Brujas por la tercera jornada del Grupo F de la UEFA Champions League, donde marcha primero con seis puntos.

Bayern, por su parte, lidera el Grupo A con nueve unidades y su duelo más reciente fue una victoria 6-2 sobre Salzburg.

El último enfrentamiento mano a mano entre ambos equipos fue el 30 de septiembre del presente año por la Supercopa de Alemania. Bayern se quedó con el título luego de imponerse 3-2 en el Allianz Arena.

Día y horario: ¿cuándo será el partido de Borussia Dortmund vs. Bayern Múnich?

El partido de Borussia Dortmund vs. Bayern Múnich por la séptima jornada de la Bundesliga será este sábado 7 de noviembre en el Signal Iduna Park.

Horario y canal de TV según cada país:

España: 18:30 horas por #Vamos

Argentina: 14:30 horas por OneFootball App

Uruguay: 14:30 horas por OneFootball App

Brasil: 14:30 horas por Band, OneFootball App

Chile: 14:30 horas por OneFootball App

Paraguay: 14:30 horas por OneFootball App

Venezuela: 13:30 horas por OneFootball App

Bolivia: 13:30 horas por OneFootball App

Colombia: 12:30 horas por OneFootball App, Win Sports+

Ecuador: 12:30 horas por OneFootball App

Perú: 12:30 horas por OneFootball App

México: 11:30 horas por Sky HD, Blue To Go Video Everywhere

Estados Unidos: 09:30 PT/ 12:30 ET por ESPN+

Dortmund: 6 played, 2 conceded

Bayern: 6 played, 24 scored



Best defence meets best attack this weekend �� #BVBFCB #DerKlassiker pic.twitter.com/pkdjYCEiNb — Bundesliga English (@Bundesliga_EN) November 6, 2020

