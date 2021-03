Bombazo de Christian Martin: Chelsea quiere reforzarse con dos cracks argentinos el próximo mercado de pases

Aunque todavía faltan varios meses de por medio para el inicio del próximo mercado de pases, las instituciones del planeta ya comenzaron a calentar motores y evaluar distintas posibilidades a disposición para reforzarse dentro de poco.

En las últimas horas, en diálogo con sus colegas de ESPN, Christian Martin, corresponsal del canal en Europa, afirmó que el Chelsea estaría interesado en sumar a las filas del equipo de Thomas Tuchel a dos futbolistas argentinos de primer nivel.

Messi y Agüero se llevan un año de edad. Compartieron todas las selecciones juveniles en Argentina y desde 2007 comparten los planteles en la Mayor, pero NUNCA compartieron club.



¿Si el Kun se marchara al Barcelona, Messi se debería quedar?



Poniéndole nombre y apellido a los dos protagonistas en cuestión, el periodista manifestó: "Un dirigente histórico del Chelsea me habló sobre que no traían jugadores argentinos. Me dicen que esto puede llegar a cambiar porque interesa mucho Sergio Agüero y también Paulo Dybala".

Por otra parte, analizando de forma puntual y precisa el caso del ex hombre de Independiente, Martin habló de la situación de Agüero y afirmó: "El Kun queda libre y podría ser una opción. El Kun tuvo un año complicado. No le gustó nada que no le hayan ofrecido una renovación, él quería quedarse. Va a esperar hasta el último minuto para quedarse en el City".

