Puyol sorprendió a todos con una carta para Mascherano: "Un líder, un ganador"

Durante varios años, Javier Mascherano y Carles Puyol compartieron la defensa de uno de los equipos más importantes del mundo, Barcelona. Pese a que no era la posición natural del argentino, se entendieron muy bien y conformaron una dupla fenomenal.

Como consecuencia de ello, la noticia del retiro de Mascherano, que se estaba desempeñando en Estudiantes de La Plata, parece haber despertado sentimientos muy fuertes en el español, que no dudó en dedicarle palabras muy emocionantes.

En ese contexto, el campeón del mundo con España en Sudáfrica 2010 decidió redactar una carta en 'La Vanguardia'. La misma, por supuesto, está dedicada al cuatro veces mundialista con la Selección Argentina (2006, 2010, 2014 y 2018).

"Javier Mascherano fue sin duda uno de los jugadores más profesionales que conocí a lo largo de mi carrera. Ganador y comprometido, me di cuenta en cuanto llegó de que su manera de entender el fútbol coincidía con la mía", comenzó exteriorizando.

"Masche, así le llame siempre, se sentía un jugador de equipo y así se comportaba. Anteponía los objetivos colectivos por encima del lucimiento personal, virtud con la que me identifico", profundizó Puyol en la mencionada carta.

"Personalmente, recuerdo que su llegada tuvo un efecto desestresante para mí. En aquella época teníamos problemas de centrales y su alto rendimiento en una demarcación que en principio no era la suya supuso para mí una liberación", añadió.

"Cuando yo no podía jugar a causa de alguna lesión me sentía mal, pero cuando Masche se asentó, sus prestaciones fueron excelentes y eso me daba tranquilidad. Un líder, un ganador, un tipo con carácter, un gran comunicador. Suerte, Masche", completó.

