Carlos Antonio Vélez arremete con fuerza y dice que James no está para jugar en un equipo top

James Rodríguez tiró en una entrevista que él es el mejor jugador que la selección Colombia ha tenido en la historia y al parecer esto no sentó bien en varias personas. Han aparecido exjugadores y periodistas, quienes han respondido su polémica respuesta que ha tenido eco durante los últimos días.

@jamesdrodriguez: "Yo soy el mejor jugador colombiano de todos los tiempos"



El volante concedió una extensa entrevista en la que se sinceró y habló de diversos momentos de su carrera.

En su espacio radial en Antena 2, Carlos Antonio Vélez volvió a pegarle con mucha fuerza al 10. Allí a manera de cerrar este tema apuntó 15 características que han aparecido en la carrera de James en las cuales pretende que se le bajen un poco los humos por declaraciones que ha brindado.

"No ha demostrado hasta ahora ser un buen profesional. Ha ganado muchos títulos, pero muchos sin jugar.Ha sido más suplentes que titular, ha tenido problemas con técnicos exigentes por no trabajo y compromiso", dijo.

Vélez considero también que su paso por el Real Madrid es un fracaso y que en la selección cafetera brillo en la zona de confort. Ahora espera que su juego aparezca en este nuevo proceso.

El comunicador fue directo y con todos los cañones señaló: "Es un buen jugador, eso no lo dudo. No está para un equipo top por exigencias tácticas y físicas", remarcó teniendo en cuenta que por el momento no define el equipo en el que jugará la siguiente temporada.

