Carta de Setién matando al Barcelona: recién ayer lo despidieron formalmente

Después de la humillación que sufrió Barcelona ante Bayern Munich en la Champions League, Quique Setién dejó su cargo. Su lugar lo tomó Ronald Koeman, quien limpíó a Luis Suárez, a Arturo Vidal y estuvo a nada de no contar con Lionel Messi, quien tenía el deseo de irse de la institución que lo vio nacer, pero se quedó para no hacerle juicio al club.

Por si algo le faltaba a este presente negro del elenco Blaugrana era que Setién hoy publicó una carta donde mostró su malestar total con la dirigencia y contó que recién ayer le llegó el burofax donde le comunicaron, formalmente, que ya no era más el entrenador del club.

Por estos motivos, todo el cuerpo técnico decidió recurrir a los abogados e iniciar acciones legales contra el club. Un papelón más de Josep María Bartomeu, quien es criticado constantemente por los aficionados Blaugranas.

+ La carta de Quique Setién:

"Quique Setién, Eder Sarabia, Jon Pascua y Fran Soto comunicamos que, debido a las últimas informaciones publicadas, queremos hacer la siguiente aclaración:



Tras un mes de absoluto silencio por parte de la directiva del FC Barcelona, y tras diversos requerimientos por nuestra parte, no es hasta el día de ayer cuando recibimos al fin las primeras comunicaciones oficiales, mediante burofax. Dichas comunicaciones revelan la clara intención de la directiva de no cumplir con sus contratos laborales de fecha 14/01/2020.



En mi caso, Quique Setién, es público y notorio que el día 17 de agosto tanto el Club como el Presidente anunciaron mi despido con efectos inmediatos. Sin embargo, no fue hasta ayer, 16 de septiembre (un mes después), cuando me han remitido, por primera vez, la comunicación escrita de dicho despido (sin luquidación alguna).



Respecto al resto del cuerpo técnico, nos comunican, también en el día de ayer, para nuestra sorpresa, una "futura reubicación" en el Club.



Por todo lo dicho, nos hemos visto obligados a poner en manos de nuestros abogados la solución del conflico, teniendo que interponer las acciones legales correspondientes. Y ello, con el fin de preservar nuestros derechos y lo pactado en su día con el FC Barcelona".

