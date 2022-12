Una docuserie de una importante plataforma de streaming que se estrenó a nivel mundial en las últimas horas sobre el Fútbol Club Barcelona, reveló imágenes que alimentan las versiones que, hace un tiempo, señalaron una mala relación entre Quique Setién y sus dirigidos en el elenco culé, entre ellos, Lionel Messi.

Resulta que en el fragmento del material fílmico se escucha claramente como el actual estratega del Villarreal le reclama tanto al astro argentino como a Gerard Piqué y a Jordi Alba (tres de los más experimentados de aquel conjunto blaugrana), delante del resto de los integrantes del equipo, la llegada tarde a una de las prácticas en el predio Joan Gamper.

''¿Siempre hay que esperaros a vosotros o qué?", lanzó Quique Setién en una de las canchas de la ciudad deportiva ubicada en la localidad barcelonesa de San Juan Despí, a lo que Alba respondió: "Leo, 'Gery' y yo a veces llegamos tarde, pero eso ya no pasará". Al parecer, esta situación fue apenas una pequeña parte del distanciamiento que protagonizó con Leo Messi y compañía.

Quique Setién había dado a entender que tuvo cruces con Lionel Messi

“Hay cosas que te gustan y otras que no y hay que torear con ellas. Si encima te mete tres goles en cada partido no puedes decir nada. Siempre hay un jugador que te cuesta un poco más y hay que aceptarle como es”, comentó Quique Setién en una entrevista que le otorgó al programa radial El Larguero, respecto a su percepción sobre Lionel Messi.

Además, argumentó las causas que no le permitieron en Barcelona ejercer el lineamiento que esperaba: “Cuando llegas a un sitio donde los jugadores llevan 14 años ganándolo todo. Tienen unos hábitos que yo no había vivido nunca. Hay cosas que no puede cambiar porque ya estaban establecidas y no es una situación fácil”.