Carvajal, nuevo lesionado en Real Madrid: Zidane explotó de furia

Este domingo, en la capital española, Real Madrid consiguió tres puntos más que importantes para seguir soñando con pelear por el título a pesar de la gran diferencia que lleva Atlético de Madrid en lo más alto de la tabla de posiciones.

En condición de local, el conjunto que comanda tácticamente Zinedine Zidane se presentó frente al siempre peligroso Valencia y se terminó imponiendo por 2-0 gracias a las anotaciones conseguidas por Karim Benzema y Toni Kroos.

Sin embargo, no todas fueron buenas noticias para el campeón vigente de La Liga de España. Es que, cuando transcurrían jugados apenas 26 minutos de la primera parte, Dani Carvajal debió abandonar el campo de juego por una lesión.

El destacado lateral derecho español volvió a jugar luego de un mes lesionado pero duró poco: intentó controlar un balón largo para regatear a un rival cuando el esférico le dio en la rodilla e inmediatamente hizo un gesto de dolor.

Gran preocupación en Zinedine Zidane. (Foto: Getty)

Así fue como, sin prepararse ni calentar, Lucas Vázquez debio ingresar al campo de juego en reemplazo del mencionado Carvajal. Y esta nueva lesión desató la furia de Zidane, que, luego del partido, se mostró muy preocupado.

"Lo siento por Carvajal porque estaba bien pero no puedo explicar todas estas lesiones. Estoy molesto porque no me gusta perder jugadores. Para un entrenador es lo peor", exteriorizó el astro francés en conferencia de prensa.

