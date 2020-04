De Guadalajara a Inglaterra: Chicharito Hernández reveló cómo se enteró del interés del Manchester United

Este miércoles se cumplirán ya diez años desde que aquel día en que Javier Hernández dejó a las Chivas para ir a Europa en búsqueda de su primera experiencia internacional, precisamente en la Premier League.

Después de lo que fue su última temporada en el Guadalajara anotando 21 goles, a Chicharito le llegó la oportunidad de ir por más, de intentar ganarse el cariño de los fanáticos del Manchester United.

Imagínense. Pónganse en su lugar. El delantero era un chavo de tan solo 21 años en el momento exacto que le avisaron que continuaría su carrera profesional en Inglaterra.

"'Oye, que el Manchester United te quiere', me dijo y yo a mi papá le decía 'no ma... jefe, me estás cotorreando. En la noche estaba jugando con ese club videojuegos y a los dos días me dices que ese club me quiere'. Yo le dije no es cierto jefe", reveló el ahora atacante de Los Angeles Galaxy en una entrevista por Instagram Live con el reportero Sergio Dipp.

Ya pasó una década de aquel momento, pero el canterano del Guadalajara todavía recuerda con detalles la emoción de su papá al confirmarle que su sueño europeo se haría realidad.

"Me da una tarjeta, de esas que tienen un símbolo, un balón de los clubes más importantes del mundo. Me la da mi padre y está ese escudo (Manchester United). Cuando veo que mi padre va a empezar a llorar dijo 'ah, cab... mi papá llorando', me dice que gente de ese club quiere hablar contigo para saber si te quieres ir", narró Chicharito.

