"Cuando se enoja es un ogro": Chucky Lozano sobre Gennaro Gattuso

En la temporada actual de la Serie A, Napoli es uno de los principales animadores en la tabla general de posiciones. Y eso, además del poderío de la mayoría de los futbolistas de su plantel profesional, se debe a la disciplina y el comportamiento que Gennaro Gattuso comanda y mantiene como director técnico.

Desde la salida de Carlo Ancelotti, a Hirving Lozano se le hizo cuesta arriba la adaptación a un nuevo entrenador. De hecho, en varias oportunidades se ha hablado en los medios de Italia sobre algún cortocircuito entre ambos, y ahora el mexicano dio detalles sobre la personalidad del estratega.

"Él tiene su forma de ser, es directo, sí, cuando se enoja es un ogro. Tiene carácter fuerte, pero hay que adaptarse y aprender de eso. Creo que he aprendido a saber cómo entrarle y cómo manejarlo. Esta experiencia que tuve el año pasado me abrió los ojos", aseguró el Chucky en plática con Azteca Deportes.

Chucky aprendió con Gattuso

"Con todos me ha ido muy bien. He aprendido de todos. Para mí el principal fue Enrique Meza. Yo platico mucho con él, es como un padre para mí, pero de todos, hasta de Gattuso, he aprendido. Es buena persona, con eso no tenga nada en contra", agregó el surgido de las Fuerzas Básicas de los Tuzos del Pachuca.

Volverá a la Selección de México

En el amistoso del Tri contra Corea del Sur, el futbolista del Napoli reaparecerá para conformar un tridente mágico junto con Raúl Jiménez y Jesús Corona. Cabe recordar que en la ventana FIFA de octubre, el extremo no pudo viajar a Holanda por un problema sanitario en el norte de Italia.

