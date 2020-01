Clásico sin visitantes: los fans del City no podrán ir al estadio del United

Hoy nos espera un clásico que en los últimos años empezó a ganar mucha trascendencia. El Manchester City visita al United por las semifinales de la Carabao Cup.

Es el encuentro de ida en el Old Trafford y se espera que sea un verdadero partidazo. De todas formas, no habrá un marco muy variado en las tribunas.

Por temas de seguridad, se decidió que no habrá público visitante. Cualquier persona que sea vista con algún distintivo del equipo dirigido por Pep Guardiola será echada de las inmediaciones.

Esto es debido a que en los últimos encuentros entre ambos equipos hubo varios incidentes. Tanto afuera entre los fanáticos, como adentro cuando le arrojaron cosas a Fred.

Pese a la importancia del choque, no veremos un Old Trafford totalmente lleno. No se vendieron todas las entradas y habrá varios huecos en las tribunas.

¿Quién se quedará con el derbi?

