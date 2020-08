Comunicado oficial: el PSG tiene un caso positivo de coronavirus

➡ A los 15 años, Haaland jugaba en el Bryne FK de la tercera división de Noruega. . ➡ A los 15 años, Moukoko se entrena con la Primera del Dortmund y juega en la Sub 19 del equipo alemán, pese a tener cuatro años menos que sus rivales. . Qué futuro... ����

A post shared by Bolavip (@bolavipcom) on Aug 11, 2020 at 9:00am PDT