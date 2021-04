Paredes contó qué pasó con Messi tras su cruce en Champions League

A comienzos del pasado mes, Barcelona quedó eliminado de la UEFA Champions League ante el Paris Saint Germain.

La victoria en el Camp Nou no alcanzó ante la goleada sufrida en la ida, que terminó sentenciando la eliminación de los de Ronald Koeman.

En aquel duelo, se dio un particular cruce entre Leandro Paredes y Lionel Messi, ambos compañeros en la selección nacional.

La situación llamó la atención de los medios, que se preguntaron si había algo detrás de aquel choque, pero el volante se encargó de desmentirlo.

"Leo estaba caliente, pero no pasó nada. Fue una bolud.. de la cancha que quedó ahí nomás", aseguró el exjugador de Boca.

Igualmente, aclaró que el capitán de la albiceleste también 'hizo de las suyas': "Él me pegó una patadita también, pero no pasa nada. De verdad, es una tontería como pasa en todos los partidos. Yo me he enojado con hermanos, con mi padre, con amigos de toda la vida. Pasa en todas las canchas”. ¡Menos mal!

