Confirmado: la vuelta de los octavos de Champions League serán en los estadios originales

Un día como hoy pero de 2009, Karim Benzema ���� era presentado como nuevo jugador del Real Madrid a cambio de 35 millones de euros �� 11 años después: . ⚽ 508 partidos. �� 244 goles. �� 134 asistencias. ��18 títulos. . ¿Buena inversión? Parece que sí... ��

